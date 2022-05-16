İtfaiye geçen hafta 19 yangına ve 22 olaya müdahale etti

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, yangınlar sonucunda meydana gelen toplam zarar miktarının yaklaşık 140 bin 200 TL olduğu kaydedildi.
Açıklamada, yangınların muhtemel sebepleri şöyle sıralandı:
“Söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakılan çöplükler, çalışma esnasında spiral (izmirillo) makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, temizlik maksadıyla yakılan ateşlerin kontrolden çıkması, kısa devre, aletlerde meydana gelen arıza sonucu çıkan kıvılcımlar, elektrik kablolarının kısa devre yapması, trafik kazası sonucu devrilen elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar, araçlarda meydana gelen kısa devre, elektrik trafosundan çıkan kıvılcımlar, aracın benzin hortumundan sızan yakıtın sıcak aksamlara temas etmesi ve restoranın davlumbazı içerisinde biriken yağların tutuşması.”
|
YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
|
Lefkoşa
|
7
|
Güzelyurt
|
4
|
Gazimağusa
|
3
|
İskele
|
3
|
Geçitkale
|
2
|
TOPLAM
|
19
|
YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ
|
Sönmemiş Sigara İzmariti
|
7
|
Kısa Devre
|
5
|
Araçtan Yakıt Sızıntısı
|
1
|
Temizlik Maksatlı Yakılma
|
1
|
Davlumbaz İçerisinde Biriken Yağların Tutuşması
|
1
|
Elektrikli Aletlerden Çıkan Kıvılcımlar
|
2
|
Elektrik Direğinden Çıkan Kıvılcımlar
|
1
|
Elektrik Trafosundan Çıkan Kıvılcımlar
|
1
|
TOPLAM
|
19
|
YANGIN ÇEŞİTLERİ
|
Kuru Ot
|
6
|
Bahçe
|
4
|
Motorlu Araç
|
3
|
Çöplük Alanı
|
2
|
İş yeri
|
1
|
Anız
|
1
|
Çöp Bidonu
|
1
|
Kümes-Ağıl
|
1
|
TOPLAM
|
19
|
HUSUSİ SERVİSLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
|
Girne
|
8
|
Lefkoşa
|
8
|
Gazimağusa
|
3
|
İskele
|
3
|
TOPLAM
|
22
|
HUSUSİ SERVİS OLAYLARI ÇEŞİTLERİ
|
Yangına Karşı Önlem
|
7
|
Can Kurtarma
|
6
|
Yangın Eğitimi
|
5
|
Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması
|
2
|
Yol Güvenliği
|
2
|
TOPLAM
|
22