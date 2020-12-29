İtfaiye ekiplerinden başarılı operasyon

Üzeri açık bırakılan kuyu, az kalsın bir canlının yaşamına mal oluyordu.

Kuzucuk Köyü ile Boğaziçi Köyü arasında kalan tarladaki kuyudan gelen sesler üzerine İskele Belediyesi’ne ihbarda bulunan duyarlı bir vatandaş, küçük bir köpeğin, özgürlüğüne kavuşmasına vesile oldu.

İskele Belediyesi’nin vakit kaybetmeden İskele İtfaiyesi’ne bilgi vermesi üzerine olay yerine giden ekipler, başarılı bir operasyon ile bir gözü görmeyen köpeği, düştüğü kuyudan çıkardı.

Herhangi bir yarası olmayan köpek, sahibi çıkana kadar, İskele Barınağı’na teslim edildi.

İskele Belediyesi, tehlike arz eden kuyu ile ilgili çalışma başlattı

Öte yandan canlı yaşamını olumsuz etkileyen ve tehlike arz eden kuyularla ilgili daha önceleri de birçok kez çalışma yapan İskele Belediyesi, söz konusu kuyu için de çalışma başlattı.

Kuzucuk Köyü Muhtarı Türkeş Öğünçer ile görüşen İskele Belediyesi Genel Hizmet Birim Sorumlusu Cengiz Er, kuyu sahibinin tespiti için harekete geçti.

İskele Belediyesi, bu ve benzeri durumda bulunan ve tehlike arz eden kuyuların kapatılması için bir kez daha çalışma yapacak.