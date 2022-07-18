banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Arıklı: “20 Temmuz’da birkaç yol açılışı olacak”
Arıklı: “20 Temmuz’da birkaç yol...
33 yaşında hayatını kaybetti
33 yaşında hayatını kaybetti
Hava sıcaklığı 41 dereceye yükselecek
Hava sıcaklığı 41 dereceye yükselecek
Lefkoşa'da hırsızlık yapan zanlı teminata bağlandı
Lefkoşa'da hırsızlık yapan zanlı teminata...
İstifa edince aklanacağınızı mı zannettiniz yoksa!
İstifa edince aklanacağınızı mı zannettiniz...
banner404

İtfaiye Bir Haftada 16 Yangına Ve 19 Olaya Müdahale Etti

18 Temmuz 2022 Pazartesi 15:15
İtfaiye Bir Haftada 16 Yangına Ve 19 Olaya Müdahale Etti

İtfaiye, 11-17 Temmuz tarihlerini kapsayan süredde, KKTC’de 16 yangına ve 19 diğer olaya müdahale etti.

Açıklamaya göre, yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar yaklaşık 304 bin 350 TL.

Yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, rüzgarın etkisiyle birbirine çarpan elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, aracın makine bölümünden benzin sızması, kahve kavurma makinesinin arıza yapması, mangaldan çıkan kıvılcımlar, oluşan kısa devreler, temizlik maksadıyla yakılan ateşlerin kontrolden çıkması ve jeneratörün kısa devre yapması olarak sıralandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayların (hususi servis olayları) ise; trafik kazası sonucu araç içerisinde sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, tavan arasında, apartman boşluğunda, yüksek binaların ve ağaçların üzerinde mahsur kalan kedilerin, kulübe ile direk arasında sıkışan, çamur içerisinde kalan, kuyuya düşen köpeklerin ve kuyuya düşen koyunun kurtarılması, çeşitli etkinliklerde emniyet tedbiri alınması, trafik kazası sonrası oluşabilecek bir yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olduğüu açıklandı.

banner360
Son Güncelleme: 18.07.2022 15:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
33 yaşında hayatını kaybetti
33 yaşında hayatını kaybetti
Arıklı: “20 Temmuz’da birkaç yol açılışı olacak”
Arıklı: “20 Temmuz’da birkaç yol açılışı olacak”
Meclis Çevre Komitesi Cuma Günü “Denizlerin Kirliliği” Gündemiyle Toplanıyor
Meclis Çevre Komitesi Cuma Günü “Denizlerin Kirliliği” Gündemiyle Toplanıyor
Hava sıcaklığı 41 dereceye yükselecek
Hava sıcaklığı 41 dereceye yükselecek
Başbakan Üstel Acil Durum Hastanesi’de İncelemelerde Bulundu
Başbakan Üstel Acil Durum Hastanesi’de İncelemelerde Bulundu
Lefkoşa'da hırsızlık yapan zanlı teminata bağlandı
Lefkoşa'da hırsızlık yapan zanlı teminata bağlandı
Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz'da Halka Açık Resepsiyon Veriyor
Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz'da Halka Açık Resepsiyon Veriyor
KKTC’de Otellerdeki Doluluk Oranı Yılın İlk Yarısında Yüzde 33,2
KKTC’de Otellerdeki Doluluk Oranı Yılın İlk Yarısında Yüzde 33,2
Mahkemelerde En Çok Uyuşturucu Ve Alacak Verecek Davaları Görüşüldü
Mahkemelerde En Çok Uyuşturucu Ve Alacak Verecek Davaları Görüşüldü
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Kutlamaları…
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Kutlamaları…

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim