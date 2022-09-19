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İtfaiye, bir haftada 13 yangına ve 17 olaya müdahale etti

19 Eylül 2022 Pazartesi 14:00
İtfaiye, bir haftada 13 yangına ve 17 olaya müdahale etti

İtfaiye ekipleri, 12–18 Eylül tarihlerini kapsayan sürede, toplam 13 yangına ve 17 olaya müdahale etti.

Yangınlar sonucu 80 bin 150 TL’lik  zarar meydana gelirken, yangına sebep olduğu tespit edilen 1 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Genel Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik kaynaklı kısa devreler, faal durumdaki gaz ocağı üzerinde unutulan tencerenin alevlenmesi ve elektrik tellerinden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması olarak sıralandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın dışındaki olaylar ise "itfaiye personeli tarafından yangın eğitimi verilmesi, havalandırma mazgalında, ağaçlarda ve araçların motor bölümünde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, boş havuza ve kuyuya düşen köpeklerin kurtarılması, yola dökülen yağ üzerine kum dökülerek yol güvenliğinin sağlanması, meydana gelen trafik kazasında yaralının ambulansa sevkinin sağlanması ve yangına karşı tedbir amacıyla akü kutup başlarının sökülmesi, çeşitli etkinliklerde yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi" şeklinde açıklandı. 

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Son Güncelleme: 19.09.2022 18:27
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