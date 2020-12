İtfaiye AR-GE eğitim şubesi yangın eğitmenleri Davulcu ve Tabakçı yangınlar konusunda kamuoyunu bilgilendirdi

POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE BÖLÜM MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE AR-GE EĞİTİM ŞUBESİ YANGIN EĞİTMENLERİ DAVULCU VE TABAKÇI YANGINLAR KONUSUNDA KAMUOYUNU BİLGİLENDİRDİ…

DAVULCU: “SOBALARIN PERDELERE YAKIN OLMAMASI, AHŞAP DOLAPLARIN YANINDA OLMAMASI GİBİ ŞEYLERE DİKKAT EDİLMESİ EV YANGINLARININ ÖNLENMESİNDE ÖNEMLİ”

“MUM KULLANIMINA DA DİKKAT EDİLMESİ GEREK. İLLA Kİ MUM KULLANILACAKSA, GENİŞ MUMLARIN TERCİH EDİLEREK, BİR TABAĞIN İÇİNDE YAKILMASI LAZIM”

“YANGIN İHBARI YAPARKEN DE DETAYLI BİLGİ VERMEK ÖNEMLİ… HER YANGINA MÜDAHALE AYNI DEĞİL”

TABAKÇI: “EVDE BULUNULMADIĞI SÜRELERDE YILBAŞI AĞAÇLARININ IŞIKLARI KAPATILMALI… YAPAY YILBAŞI AĞAÇLARININ ÜZERİNDEKİ PLASTİKLER PETROL ÜRÜNÜ VE ÇOK KOLAY YANABİLİR”

“YANGINLAR KONUSUNDA ÇOCUKLAR HATA YAPABİLİR, ÇOCUKLARA YANGIN VEYA DEPREM DURUMUNDA SAKLANMAMALARI GEREKTİĞİNİN MUTLAKA ANLATILMALI”

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) İtfaiye Bölüm Müdürlüğü İtfaiye Araştırma Geliştirme (AR-GE) Eğitim Şubesi Yangın Eğitmenleri, kış aylarına girilmesiyle, ev yangınlarında artış görüldüğünü, özellikle Kasım ayında, geçen yıla kıyasla iki katı fazla ev yangını çıktığını söyledi.

Yangınların en önemli sebeplerinin ihmal olduğunu vurgulayan yangın eğitmenleri, geçen yıl ülke genelinde Aralık ayına kadar 765 yangın meydana geldiğini, bu yıl tamamlanmadan bu sayının 820 olduğunu kaydetti.

Eğitmenler, Kasım ayında 11-12 yangın çıktığını, Aralık ayında ise şimdiye kadar 4 yangın çıktığını belirterek, yangınların sebeplerine bakıldığında insanların ihmallerinin birinci sırada, bilgisizliğin ise ikinci sırada olduğunu ifade etti.

Yangınlardaki artışı, bu yıl havaların birden soğuması, pandemi nedeniyle insanların ve çocukların evlerinde daha çok vakit geçirmesine bağlayan eğitmenler, evlerde kullanılan soba, şömine veya odun sobalarının dikkatli kullanılmasının önemine işaret etti.

Adaptörler konusunda da dikkatli olması gerektiğini ifade eden eğitmenler, uzatma kabloları üzerine soba, ütü gibi yüksek akım çeken aletlerin takılmaması gerektiğini vurguladı.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtlayan PGM İtfaiye Bölüm Müdürlüğü İtfaiye Araştırma Geliştirme (AR-GE) Eğitim Şubesi Yangın Eğitmenleri Umut Davulcu ve Selçuk Tabakçı, yangınların çıkış sebepleri, önlemler, yapılmaması gerekenler ve yangın anında yapılacaklar konusunda ayrıntılı bilgiler verdi.

DAVULCU: “HALKI YANGINLAR KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Umut Davulcu, PGM İtfaiye Bölüm Müdürlüğü İtfaiye Araştırma Geliştirme (AR-GE) Eğitim Şubesi’nin görevleri hakkında bilgiler verdi.

Davulcu, PGM İtfaiye Bölüm Müdürlüğü İtfaiye Araştırma Geliştirme (AR-GE) Eğitim Şubesi’nin ülke genelinde meydana gelen her türlü yangın, doğal afet, sel baskını, trafik kazları konusunda etkin rol oynadığını ifade etti.

Davulcu, PGM İtfaiye Bölüm Müdürlüğü İtfaiye Araştırma Geliştirme (AR-GE) Eğitim Şubesi’nin ayrıca ülke genelinde yangın ve acil durumları koordine etmek, tüm ilçelerde bulunan itfaiye şubelerini belli bir bölgeye yönlendirmekte üstün ve aktif bir rol oynadığını söyledi.

Şubelerinin ayrıca ülkede yapılacak yurt, otel hastane, iş merkezi gibi halkın toplu bulunduğu binalarda yangın güvenliği ile ilgili proje hazırladığını belirten Davulcu, bu binalar yapılacağı dönemde itfaiyeden Yangın Güvenliği Raporu’nun alınması gerektiğini anlattı.

Davulcu, İtfaiye Müdürlüğü tarafından, binaların yangın çıkış, acil çıkış kapıları, duman detektörleri, ısı detektörleri, yangın söndürme cihazları, yangın dolapları gibi unsurlarının Yangın Güvenliği Projesi üzerinde işaretlendiğini kaydetti.

İtfaiye Araştırma Geliştirme (AR-GE) Eğitim Şubesi’nin ülke genelinde yangınlara yönelik denetimler yaparak, eğitimler de verdiğini söyleyen Davulcu, halkın yangınlar konusunda bilinçlendirilmeye çalıştığını ifade etti.

Ar-Ge şubesinin yangınlarda kullanılan yeni teknolojik itfaiye ekipmanlarının araştırmasını yaptığını, ülkeye kazandırılması için teknik şartnamelerin de kendileri tarafından hazırlandığını ifade eden Davulcu, alınan teknik teçhizat konusunda zaman zaman yurt dışında eğitimler aldıklarını da aktardı.

Davulcu, itfaiye olarak sadece kendi içlerinde değil, Sivil Savunma, Ercan İtfaiyesi, acil durumlara müdahale eden Orman İtfaiyesi personeline de kullanılan teknik teçhizat konusunda da yangın ve kullanıcı eğitimi verdiklerini söyledi.

Umut Davulcu, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepleri de değerlendirerek, yangın güvenliği eğitimi verdiklerini vurguladı.

YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ… SERTİFİKALI VE ÜCRETSİZ

Davulcu, kamu kurum ve kuruluşlarına yangın eğitimi almaları için çağrıda bulunarak, Polis Genel Müdürlüğü, İtfaiye Bölüm Müdürlüğüne bir yazı yazılarak, yangın güvenliği eğitimi talebinde bulunulabileceğini, bu eğitimlerin sertifikalı ve ücretsiz verildiğini aktardı.

“EVLERDE VE ARAÇLARDA YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI BULUNDURULMALI”

Yangınlara nasıl müdahale edileceğini bu eğitimlerde uygulamalı olarak verildiğini söyleyen Davulcu, araçlarda ve evlerde yangın söndürme cihazı bulundurulması gerektiğini ve bu cihazların bakımının da zamanında yapılması gerektiğine işaret etti.

Davulcu, artan araç yangınlarına da işaret ederek, araçlarda mutlaka en az iki kiloluk kuru kimyevi toz bulundurulmasının önemine işaret etti.

Davulcu, Ar-Ge şubesinin son yaptığı proje hakkında da bilgiler vererek, elektrikli araçlarının kullanımın arttığını, bu tip araçlara yangınlarda nasıl müdahale edilecek, hangi teknik tesisatlar kullanılarak müdahale edileceğinin araştırmasının yapıldığını anlattı.

Bu araçların kaza yapması halinde nerelerin kesilip, nerelerinin kesilmeyeceği konusunda da çalışmaların yapıldığını, yanlış bir kablonun kesilmesi halinde bir kısa devre olabileceğini, bunun da bir patlamaya sebep olabileceğini aktaran Davulcu, pandemi sonrasında personelin bu konuda eğitileceğini kaydetti.

ÇOCUKLARA YANGIN ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HATIRLATILMALI

Umut Davulcu, yangınlar konusunda ailelere de tavsiyelerde bulunarak, pandemi döneminde bir çok çocuğun evde kaldığını, bu sebeple çocuklarla yangınlar konusunda bir beyin fırtınası yapılması gerektiğini, yangın anında yapılması gerekenleri hatırlatmak gerektiğini ifade etti.

Kış aylarında elektriklerin sık kesildiğini, mum kullanımına da dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Davulcu, ince uzun mumların devrilme olasılığının çok olduğunu, bu sebeple illa ki mum kullanılacaksa, daha geniş mumların tercih edilerek, bir tabağın içinde yakılması gerektiğini belirtti.

Davulcu, özellikle çocukların mum yakmaması gerektiğini vurgulayarak, ışıldak kullanılmasını önerdiklerini söyledi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Umut Davulcu, ambulans, itfaiye, polis gibi araçlara yol önceliği tanınmasının gerektiğini, yangınlar için ilk müdahalenin çok önemli olduğunu kaydetti.

SOBALAR VE ELEKTRİKLİ BATTANİYELERE DİKKAT

Davulcu, ev yangınlarının önlenmesi konusunda sobaların perdelere yakın olmaması, ahşap dolapların yanında olmaması gibi şeylere dikkat edilmesinin önemli olduğuna işaret ederek, son zamanlarda en çok karşılaşılan yangınlardan birinin de elektrikli battaniye yangınları olduğunu ifade etti.

Davulcu, elektrikli battaniye kullanılacaksa, mutlaka uluslararası standartlara sahip olması ve kullanım sonrası mutlaka fişinin kapatılarak, fişin çekilmesi gerektiğini vurguladı.

YANGIN İHBARI VERMEKTEN ÇEKİNİLMESİN…

Umut Davulcu, insanların yangın ihbarı vermekten çekilmemesi gerektiğini, herhangi bir duman gördükleri anda 199 numaralı ücretsiz yangın ihbar hattının aranarak ihbarda bulunulması, bu ihbarları yaparken de detaylı bilgi vermesi gerektiğini söyledi.

Her yangına müdahalenin aynı olmadığını, her yangına ayrı teçhizat ve araçlarla gidildiğini, örneğin yüksek binada bir yangına gidildiyse hidrolik merdivenli araç gerektiğini anlatan Davulcu, yangın ihbarı verilirken ne yandığının söylenmesi, kaçıncı katta olduğunun belirtilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

TABAKÇI : KASIM AYINDA EV YANGINLARINDA İKİ KAT ARTIŞ OLDU

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan eğitmen Selçuk Tabakçı da, yangın istatistiklerine değinerek, geçen yıl 765 yangın meydan gelirken bu yıl bugüne kadar, 820 yangın çıktığına dikkat çekti.

Özellikle bu yıl Kasım ayında geçen yıla göre iki kat daha fazla ev yangını çıktığını ifade eden Tabakçı, yangınlardaki artışı, havaların birden soğuması ve insanların pandemi nedeniyle evlerde daha çok vakit geçirmesine bağladı.

Bu yıl Kasım ayında 11-12 civarında yangın çıktığını, Aralık ayında ise bugüne kadar 4 yangın meydana geldiğine işaret eden Tabakçı, yangınların sebeplerine bakıldığında insanların ihmallerinin birinci sırada geldiğini, ikinci sırada ise bilgisizliğin bulunduğunu belirtti.

Tabakçı, evlerde şömine veya odun sobası kullanımının da arttığına işaret ederek, şömine ve odun sobası bacalarının zamanında temizlenmesinin önemine vurgu yaptı.

“ŞÖMİNE VE ODUN SOBALARI BENZİN VEYA AKARYAKITLA YAKILMAMALI”

Tabakçı şöyle devam etti:

“Şömine ve odun sobalarının baca boyu, damın yüksekliğinden bir metre yukarda olması gerek. Şömine veya odun sobası yakılırken benzin veya akaryakıt kullanılmaması lazım. Akaryakıt, oluşabilecek bir kıvılcımdan bir anda patlamaya sebep olabilir. Şömine ve odun sobaları, yanıcı küçük maddeler, gazete, ince dal veya çabuk yanan şeylerle yakılmalı.”

Gazlı sobaların da kullanılmadan önce muhakkak temizlenmesi gerektiğine işaret eden Tabakçı, eğer bu konuda bilgimiz varsa kendimiz, eğer bilmiyorsak da mutlaka bir bilir kişi tarafından sobaların servisinin yapılması gerektiğini vurguladı.



Gazlı sobaların, özellikle hortumlarının yılda bir kez kontrolden geçmesi gerektiğini söyleyen Tabakçı, bu kontrolü kendimiz yapabileceğimiz gibi, yetkili teknik servise de yaptırılabileceğini kaydetti.

Tabakçı, sobanın hortumun sabunlu, köpüklü suyla ıslatılarak, tüpe takıldıktan sonra gaz kaçırıp kaçırmadığının kontrol edilebileceğini, eğer bir çatlak varsa hortumun değiştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, hortum değiştirilirken de kalite standartlarına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Hortumların uzunluğunun bir buçuk metreyi geçmemesi gerektiğine dikkat çeken Selçuk Tabakçı, mutfaklarda kullanılan tüplerin de dışarda olmasının önemli olduğunu, mutfak dolaplarının altında olmaması gerektiğini kaydetti.

“KIYAFETLER, ÇAMAŞIRLAR SOBA ÖNÜNDE KURUTULMAMALI”

Mutfaklarda kullanılan tüplerin hortumlarının da ayni şekilde yılda bir kez kontrolünün yapılması gerektiğini vurgulayan Tabakçı, havaların soğumasıyla çamaşır ve kıyafetlerin kurutulmak için sandalye benzeri şeylerin üzerine asılmaması, sobaların önüne koyulmaması gerektiğini söyledi.

Tabakçı, soba önünde unutulan çamaşır veya kıyafetlerin yangına sebep olduğunu ifade ederek, elektrik tasarrufu amacıyla yatacağımız saatlerde çamaşır, bulaşık, kurutma makinesi gibi ev aletlerinin çalıştırılmasının yanlış olduğuna işaret etti.

“ELEKTRİKLİ ALETLERİ SİZ EVDEYKEN ÇALIŞTIRIN… SU SEBİLLERİNİ ANA FİŞTEN KAPATIN”

Tabakçı, elektrikli ev aletlerinde meydana gelecek kısa devrenin yangın çıkarabileceğini, dolayısıyla bu tür cihazların evde aktif olunan saatlerde çalıştırılması gerektiğini vurguladı.

Özellikle su sebillerinin de kullanıldıktan sonra ana fişinden kapatılması gerektiğine işaret eden Tabakçı, su sebilleri dolapların içinde kapalıysa, buzdolabı gibi soğutma sistemleri olmadığı için yangın riskini yükselttiğini söyledi.

İşyerleri için de uyarılarda bulunan Tabakçı, özellikle restoran ve kebapçılarda bulunan bacaların da mümkünse 6 ayda, ya da en az yılda bir kez temizlenmesi gerektiğine değindi.

Pandemi sebebiyle evde olan çocuklar olduğunu, bu sebeple ailelerin daha da dikkatli olması gerektiğine işaret eden Tabakçı, çocuklara yangın anında neler yapılması gerektiğinin mutlaka öğretilmesi gerektiğini anlattı.

“ÇOCUKLARIN HİÇ BİR ŞEKİLDE RİSKE GİRMESİNİ İSTEMİYORUZ”

Tabakçı şöyle devam etti:

“Çocuklara evde gaz kaçağı varsa, ilk olarak panik yapmadan ana şalterden elektrikleri tamamen kapatmak gerektiğini öğretmek lazım.

Evde buzdolabı veya buna benzer elektrikli aletler risk oluşturan en büyük faktörler. En ufak bir kıvılcımda gaz patlayabilir.

Gaz kokusu varsa ve çocuk evde yalnızsa, hiç riske girilmemesi lazım. Çocuklara evden çıkıp, anne babalarını veya 199 numaralı telefondan itfaiyeyi aramaları gerektiğini öğretilmeli.

Çocukların hiçbir riske girmesini, bir müdahale yapmasını istemiyoruz. Eğer yetişkinse, eğitimi almışsa evde yapılabilecekler var. Öncelikle gazın kaynağının bularak kapatıyoruz. Evin pencerelerini kapılarını açıyoruz. Gaz kaçağı tüpten kaynaklıysa tüpün üzerindeki başlığı çıkarıyoruz. Evde biri varsa dışarıya çıkarıyoruz. Evi süpürgeyle baştan aşağı süpürerek, en az iki saat havalandırıyoruz.”

Selçuk Tabakçı, yangınları önlemek amacıyla geceleri yatmadan önce şömine veya odun sobasının muhakkak koruyucu kapakların kapatılması gerektiğine de vurgu yaparak, gece yattıktan şömine veya odun sobasından bir patlama, kıvılcım atılıp yangın çıkabileceğini söyledi.

“FİŞLERİN ÇIKARTILIP, DÜĞMELERİN KAPATILMASI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRİLMELİ…”

Tabakçı, “Elektrikli sobaların da aynı şekilde kapatılması lazım. Ütü, tost makinesinin kapatılması unutulmamalı. Elektrikli aletlerin fişlerinin çıkarılıp, düğmelerin kapatılması alışkanlık haline getirilmesi gerek” dedi.

Evden çıkarken tüm cihazların fişlerinin kapatılması gerektiğini, zira fişin arıza yapması durumunda risk oluşturduğunu vurgulayan Tabakçı, ev yangınlarında yaşanan artışın hatalardan kaynaklandığına dikkat çekti.

“YANGINA İHBAR NE KADAR HIZLI GELİRSE, BİZ O KADAR HIZLI MÜDAHALE EDEBİLİRİZ”

Vatandaşlara itfaiyeyi aramaktan kaçınmaması çağrısında bulunan Selçuk Tabakçı, “Yangına ihbar ne kadar hızlı gelirse, biz o kadar hızlı müdahale edebiliriz” dedi.

Selçuk Tabakçı, son günlerde yağışlı havaların etkisiyle yıldırım olaylarının da çoğaldığına dikkat çekerek, eğer yıldırım düştüyse ve elektrikler kesildiyse, muhakkak elektrik gelene kadar açık cihazların kapatılması gerektiğini, çünkü ilk elektrik geldiğinde yüksek voltaj gelme ihtimali olduğunu kaydetti.

Televizyon ve receiver gibi sürekli açık olan cihazlar için regülatör tavsiyesinde bulunan Tabakçı, regülatörün cihazları yüksek akımdan koruyup, yangın çıkmasını önlediğini söyledi.

Çocukların kibrit, çakmak benzeri şeylerle oynamamaları için, bunların göz önünde bulundurulmaması gerektiğini de ifade eden Tabakçı, “Evde eğer yanıcı maddeleri depoluyorsak bunları koyulacak yerlere özen gösterilmesi gerek. Özellikle elektrikli cihazların kısa devre yapacağı yerler olmamasına özen gösterilmesi lazım. Bu maddelerin depolanmasını önermiyoruz. Temizlik malzemeleri, alkol, sprey gibi şeylerin de yanıcı olduğu unutulmamalı” dedi.

“YILBAŞI AĞAÇLARINDAKİ IŞIKLAR EVDE BULUNULMADIĞI SÜRELERDE KAPATILMALI”

Yılbaşı yaklaşırken, yılbaşı ağaçlarına bağlanan ışıklar konusuna da uyarılarda bulunan Selçuk Tabakçı, yılbaşı ağaçlarının kullanıldıktan sonra kaldırıldığını, dolayısıyla ışıklarının kablolarının karışıp zarar görebildiğini, bu kabloların da yangın riskini arttırdığını söyledi.

Evde bulunulmadığı sürelerde yılbaşı ağaçlarının ışıklarının kapatılması gerektiğine işaret eden Tabakçı, yapay yılbaşı ağaçlarının üzerindeki plastiklerin petrol ürünü olduğunu ve çok kolay yanabildiğine dikkat çekti.

İkili fişlerin oluşturduğu yangın risklerine de değinen Selçuk Tabakçı, özellikle sobaların elektriğinin muhakkak duvardaki ana hatlardan alınması gerektiğini söyledi.

Ara kablo kullanılmaması konusunda uyarılarda bulunan Tabakçı, elektrikli sobalar yüksek akım çektiği için ısınma yaptığına işaret etti.

Saç kurutma makinesi ve benzeri cihazların da kullanım sonrası yatağa bırakılmaması konusunda uyarılarda bulunan Tabakçı, saç kurutma makinesinin çarşafları ve benzeri şeyleri tutuşturabileceğini söyledi.

Bu tür bilgilerin çocuklara zaman zaman hatırlatılması ve anlatılması gerektiğini belirten Tabakçı, yangında en önemli unsurun koku olduğunu, eğer bir koku varsa muhakkak kaynağının bulunması gerektiğini belirtti.

“BANYO VE YATAK ODALARINDA GAZLI SOBALAR KESİNLİKLE KULLANILMAMALI”

Yine evlerde kullanılan gazlı sobalarda oksijen oranın azaldığını, belli sürelerde evin havalandırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Tabakçı, banyolarda ve yatak odalarında gazlı sobaların kesinlikle kullanılmaması gerektiğini, hem oksijen oranını azalttığı, hem de yangın olasılığını yükselttiği için bunu önermediklerini belirtti.

“ÇOCUKLARA YANGIN DURUMUNDA SAKLANMAMALARI GEREKTİĞİ ANLATILMALI”

Selçuk Tabakçı, yangınlar konusunda çocukların hata yapabileceğini, ancak çocuklara yangın veya deprem durumunda saklanmamaları gerektiğinin mutlaka anlatılması gerektiğini aktardı.

Saklanmanın çok tehlikeli olduğunun çocuklara aktarılması gerektiğini vurgulayan Tabakçı, çocuklara verilmesi gereken mesajın hiç panik yapamadan, hiç bir eşyalarını yanlarına almadan güvenli bir yere çıkmak, büyüklere haber vermek olduğunun benimsetilmesi gerektiğini vurguladı.

Apartmanlarda yaşayanlara da çağrıda bulunan Tabakçı, apartman merdivenlerinin kimsenin kileri olmadığını, her hangi bir yangın durumunda zemin katta ve benzeri yede çıkan yangında dumanın apartman boşluğuna dolacağını dolayısıyla apartman boşluğuna koyulan eşyaların kaçışı engelleyeceğini kaydetti.

Kış aylarında sık sık elektriklerin de kesildiğine işaret eden Tabakçı, aydınlanmak için “lüks” dediğimiz şeylerin yakıldığını, yine bunlar yakılırken dikkatli olunması gerektiğini, yakılırken alevlenme olabileceğini, dolayısıyla bunların da bakımının zamanında yapılması gerektiğini kaydetti.

“PİKNİK TÜPLERİNİN ISINMA İÇİN KULLANILMASI TEHLİKELİ”

Lükslerin kullanım amacı dışında kullanılmaması konusunda uyarılarda bulunan Tabakçı, soba şeklinde uydurma petekler satıldığını ve küçük tüplere (piknik tüpleri) bunların takılarak ısınma için kullanılmasının çok tehlikeli olduğunu söyledi.

Küçük tüplerde açık havada sadece kahve yapılabileceğini, onun dışında kullanılmasının çok tehlikeli olduğunu vurgulayan Tabakçı, piknik tüpleri üzerinde bir şey pişirmenin yangına, hatta tüpün patlamasına sebep olabileceğini söyledi.

Eğer piknik tüpü yanıyorsa, kesinlikle yanından uzaklaşılması gerektiğini, çünkü patlama ihtimalinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Tabakçı, insanlara bilgileri yoksa yangın veya trafik kazasına müdahale etmemesi çağrısında da bulundu.

Evlerde son yıllarda yaygınlaşan merkezi ısıtma sistemlerinin depolama alanları konusunda da dikkatli olunması gerektiğine işaret eden Tabakçı, depolama alanlarının çevresinin temiz olması ve yılda bir kez muhakkak bakımının ilgili firma tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

Umut Davulcu da, merkezi Isıtma sistemleri için kaymakamlıktan her yıl izin çıkarılması gerektiğini, bu izinlerin her yıl 31 Aralık’a kadar geçerli olduğunu anımsattı.

Davulcu, Akaryakıt Depolama İzinlerinin yenilemeyi unutmamaları için vatandaşlara çağrı yaptı.

Selçuk Tabakçı, evler ve işyerleri için duman ve ısı detektörü tavsiyesinde bulundu. Tabakçı, bu detektörlerin altyapı gerektirmediğini, pilli olduğunu, çift taraflı bantla tavana takılabileceğini anlattı.