İtalyan Tiyatrocular Çatalköy Belediyesi’nin Düzenlediği Tiyatro Festivalindeydi

Lefkoşa, 5 Mart 19 : İtalya’dan “Silence” Tiyatro ekibi Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği tiyatro festivali kapsamında “Yabancı Sesler” oyununu sahneledi.

Çatalköy Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 9. Beşparmaklar, 1. Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenen oyundan sonra Çatalköy Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik ve Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu birer konuşma yaptı.

Atik, “KKTC’de uluslararası tek festival olma özelliğine sahibiz. 9’uncu yılımızda bu noktaya gelebildik” dedi.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ise “İlk kez uluslararası festival denemesi yapıyoruz. Türkiye haricinde bir grubun ilk kez bizlerle olması bizi mutlu etti” şeklinde konuştu.

Tüm oyunların bilet ve bilgisi için Çatalköy Belediyesi’ne 0392 824 40 68/113-116 numaralı telefonlardan ulaşılabilir. Bilet fiyatları 10 TL, öğrenci 5 TL olarak belirlendi.

(RÇ/FEZ) FESTİVAL PROGRAMI EKTEDİR

