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İşyerinde tahsil ettiği parayı sirkat etmekle suçlanan şahıs teminata bağlandı

06 Ekim 2021 Çarşamba 16:26
İşyerinde tahsil ettiği parayı sirkat etmekle suçlanan şahıs teminata bağlandı

(06.10.2021 MHA) 2019 – Ağustos 2021 tarihleri arasında sekreter olarak çalıştığı işyerinde müşterilerden tahsil ettiği toplam 383.295 TL parayı şirket hesabına yatırmayıp sirkat eden Seray Taş isimli kadın şikâyet üzerine 26.09.21 tarihinde derdest emri gereği tutuklanmış ve bugüne değin tahkikat amaçlı olarak poliste tutuklu kalmıştı.

Zanlı bugün 06.10i21 tarihinde müstahdem tarafından sirkat ve sahte belge düzenleme suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Löğmen Yücetürk, olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Tanık polis şahadetinde, 2019 Mayıs ile Ağustos 2021 tarihleri arasında Gazimağusa’ da bir güzellik merkezinde sekreter olarak çalışan zanlının müşterilerden tahsil etmiş olduğu ve ilk anda toplamda 171.884 TL olarak belirlenen parayı peşin almasına rağmen kredi kartından çekildi diye kayıt yapmak suretiyle sahte belge düzenlediğini, parayı da işyeri hesabına yatırmak yerine zimmetine geçirmek suretiyle sirkat ettiğini söyledi.

Olayın 26.09.21 tarihinde polisin bilgisine geldiğini ve ayni gün derdest emri gereği zanlının tutuklandığını söyleyen tanık polis, 27.09.21 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin ettiğini belirtti.

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Mahkeme sonrasında zanlının mesele ile ilgili itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, iki iş birden yapması nedeniyle kendi parasını sağlamak maksadıyla 3 yıl boyunca gün be gün sirkat olayını sürdürdüğünü ve bu hususta ajandasında kayıt tuttuğu yönünde zanlının beyanı olduğuna dikkat çeken tanık polis, ayni gün arama emri ışığında zanlının ikametgahında arama yapıldığını söyledi.

Arama sonucu zanlının bahsettiği kayıtların tutulduğu 2 adet ajandanın bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, yatak odasındaki dolap içerisinde ise 975 sterlin, 560 dolar ve 1700 TL paranın da tespit edilerek incelenmek üzere alındığını, paralar ile ilgili zanlının miras yoluyla kendisine kaldığı yönünde beyanı olduğunu söyledi.

Zanlının tutmakta olduğu ajandalar içerisinde yapılan incelemede zanlının 2019 Mayıs – aralık ayları içerisinde 190.704 TL, 2020 yılı içerisinde 154.517 TL ve Ocak – Ağustos 2021 arasında 128.074 TL olmak üzere toplam 383.295 TL’ yi işyeri hesabına yatırmayıp sirkat ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Titizlikle sürdürülen tahkikatın bundan sonraki kısmına zanlının etki etme olanağı olmadığına dikkat çeken tanık polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç zanlının, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 20 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 150 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Seray Taş
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