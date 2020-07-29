İşveren ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara yönelik destek ödemesi başvuruları başladı

Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında işveren ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara yönelik destek ödemesi başvuruları başladı.

Temmuz ve Ağustos ayları için aylık 2 bin TL olmak üzere toplam 4 bin TL destek ödemesinden yararlanmak isteyenlerin Sosyal Sigortalar Dairesi resmi internet sitesi ssd.gov.ct.tr adresindeki başvuru formunu doldurarak online başvuru yapması istendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 34/1993 sayılı İhtiyat Sandığı Yasası Madde 8(6)(D) altında yapılan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü’nün geçici 15’inci maddesi kapsamında, KKTC’de herhangi bir yasa altında emeklilik, yaşlılık ve/veya malullük aylığı veya dulluk maaşı almayan kendi dahil en az 1 en fazla 5 kişi istihdam eden işveren veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara, işyerlerinin halen aktif olması koşuluyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Temmuz 2020 ve Ağustos 2020 ayları için aylık 2 bin TL olmak üzere toplam 4 bin TL destek ödemesi yapılacak.

İşveren veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışana 2 bin TL destek ödemesi yapılabilmesi için işveren veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanın Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ne borcu olmaması, borcu olması halinde borcunu yapılandırmış olması ve taksitlerini düzenli ödemesi koşulu aranıyor. Ancak işverenin önceki devrelere ait borcu olmayıp sadece Şubat 2020 ayından sonraki devrelere ait yatırım borcu bulunması ve işverenin bu yönde talebi olması halinde işverenin imzalayacağı taksitlendirme anlaşmasının ilk ödeme tarihi Ocak 2021 olarak düzenlenecek.

Destek ödemesinden faydalanmak isteyenler, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü’nün yürürlüğe girdiği tarih olan 24 Temmuz 2020’den itibaren 30 gün içerisinde Sosyal Sigortalar Dairesi resmi internet sitesi olan ssd.gov.ct.tr adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak online başvuru yapabilecek.

Bir işverene ait birden fazla işyeri olması halinde işverenden tek bir işyeri için başvuru alınacak ve her işveren için sadece bir destek ödemesi yapılacak.

İş yerindeki çalışan sayısı değerlendirilirken, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü yürürlüğe girdiği tarih olan 24 Temmuz’daki Sosyal Sigortalar Dairesi'ndeki ilgili işveren adına kayıtlı çalışan sayısı dikkate alınacak.

KİMLER KAPSAM DIŞINDA?

Bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren işyerleri, marketler, kasaplar, eczaneler, klinikler, döviz büroları, emlak büroları, benzin istasyonları, gece kulüplerini ve kuyumcular bu destek ödemesi kapsamının dışında tutulacak.