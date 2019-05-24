banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
86072
ALTIN
251.212
DOLAR
6.0742
STERLİN
7.7308
EURO
6.8075
Uyuşturucu veren kişiyi ihbar etti
UYUŞTURUCU VEREN KİŞİYİ İHBAR ETTİ
İki kız çocuğu uyuşturucu ile yakalandı
İKİ KIZ ÇOCUĞU UYUŞTURUCU İLE...
Kimliği nihayet belirlendi
KİMLİĞİ NİHAYET BELİRLENDİ
Gifa’yı kurşunlayan zanlının davası ertelendi
GİFA’YI KURŞUNLAYAN ZANLININ DAVASI ERTELENDİ
banner307

İstillozlu, Şehir Plancıları Odası’nın “yol Ve Trafik Komisyonu” Toplantılarına Çağırılmamasını Eleştirdi

Lefkoşa, 24 Mayıs 19 (.): Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri Elda İstillozlu, Şehir Plancıları Odası’nın “Yol ve Trafik Komisyonu” toplantılarına çağırılmamaya başladığını belirterek, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne eleştirilerde bulundu. 

İstillozlu, Şehir Plancıları Odası’nın “yol Ve Trafik Komisyonu” Toplantılarına Çağırılmamasını Eleştirdi

Lefkoşa, 24 Mayıs 19 (.): Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri Elda İstillozlu, Şehir Plancıları Odası’nın “Yol ve Trafik Komisyonu” toplantılarına çağırılmamaya başladığını belirterek, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne eleştirilerde bulundu. 

24 Mayıs 2019 Cuma 09:23
İstillozlu, Şehir Plancıları Odası’nın “yol Ve Trafik Komisyonu” Toplantılarına Çağırılmamasını Eleştirdi

Lefkoşa, 24 Mayıs 19 (.): Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri Elda İstillozlu, Şehir Plancıları Odası’nın “Yol ve Trafik Komisyonu” toplantılarına çağırılmamaya başladığını belirterek, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne eleştirilerde bulundu. 
İstillozlu yaptığı yazılı açıklamada, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin geçmiş dönemlerde bazı komitelerinde katılımcılık ilkesini önemseyerek ilgili paydaşları toplantılara çağırmaya başladığına işaret ederek, bu durumun LTB Başkanı Mehmet Harmancı döneminde de devam ettiğini, ancak Şehir Plancıları Odası’nın daha önceleri paydaş olarak toplantılara katılmasına rağmen, 1 yılı aşkın süredir bu toplantılara davet edilmediğine dikkat çekildi. 
Geçtiğimiz yıllar boyunca Lefkoşa Türk Belediyesi çatısındaki “Yol ve Trafik Komisyonu” toplantılarına Şehir Plancıları Odası’nın davet edildiği ve Şehir Plancısı arkadaşların maksimum katılımı gösterecek şekilde odayı temsilen toplantılara katıldığını ifade eden İstillozlu, ancak Ocak 2018’de yapılan bir toplantıda Şehir Plancıları Odasını temsilen katılan üyeleri ile bir belediye personeli arasında tartışma yaşandığını aktardı. 
İstillozlu, söz konusu tartışmadan sonra konuyu Harmancı’nın bilgisine getirmiş olmalarına ve kendisinin ilgileneceğini söylemesine rağmen, oda yönetimine toplantı daveti gelmediği veya bu konuda bir bilgi verilmediğini kaydetti. 

banner317
İstillozlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 
“Son yapılmış olan Yol ve Trafik Komisyonu toplantısına çağrı yazısındaki davet edilen kurum, meslek odası ve sivil toplum örgütlerini görebilirsiniz. Şehir Planlama mesleğinin bir parçası olan “Ulaşım” ile ilgili olan konularda Mimarlar Odası çağırılırken Şehir Plancıları Odasının neden çağırılmadığı konusunda ciddi endişelerimiz vardır.
Yaşanan kişisel tartışma üzerine, durumu kişiselleştirerek bir meslek grubunu cezalandırırcasına hareket etmek ve o meslek grubunun bilimsel bilgilerini dışlamak kurumsal yapıya ve katılımcılık ilkesine ters düşmektedir.”
(TUĞ/ŞEB)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tebrikler Çelebioğlu özel güvenlik şirketi
Tebrikler Çelebioğlu özel güvenlik şirketi
Çalışma Bakanı Sucuoğlu, Bürokratlarla Çalışma Toplantısı Yaptı
Çalışma Bakanı Sucuoğlu, Bürokratlarla Çalışma Toplantısı Yaptı
Arucad’ın Burs Ve Yetenek Sınavı 10-12 Haziran’da
Arucad’ın Burs Ve Yetenek Sınavı 10-12 Haziran’da
Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2019 Arama Kurtarma Tatbikatı, 10-13 Haziran’da
Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2019 Arama Kurtarma Tatbikatı, 10-13 Haziran’da
Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu: “çocuklarla İlgili Haberlerde Etik Kurallara Hassasiyet Gösterilmeli”
Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu: “çocuklarla İlgili Haberlerde Etik Kurallara Hassasiyet Gösterilmeli”
Abonelerin Dikkatine!!! Haber Bültenimizde Yer Alan 1 Numaralı
Abonelerin Dikkatine!!! Haber Bültenimizde Yer Alan 1 Numaralı "başhakim Zeka Bey Ölümünün 35. Yılında Törenlerle Anılacak" Haberine Düzeltme
Bkp, Ap Seçimlerine Katılım Çağrısı Yaptı
Bkp, Ap Seçimlerine Katılım Çağrısı Yaptı
Berova: “Ekonomi ayağa kalkmalı”
Berova: “Ekonomi ayağa kalkmalı”
5’inci kattan atlayarak canına kasteden kadına bakanlıktan yasal statü fırsatı
5’inci kattan atlayarak canına kasteden kadına bakanlıktan yasal statü fırsatı
UBP Milletvekili Öztürk: “Uyuşturucu ilkokullara kadar indi”
UBP Milletvekili Öztürk: “Uyuşturucu ilkokullara kadar indi”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim