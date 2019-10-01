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İstihdam edilen 100 hemşirenin nakillerinin yapılması talep edildi

Kıbrıs Türk  Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk  Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) ve Kıbrıs Türk  Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Sağlık Bakanlığının cuma gününe kadar nakil yerleri konusunda tüzüğün gereğini yaparak  istihdam edilen 100 hemşirenin  ihtiyaç  duyulan sağlık merkezlerine dağııtmını yapmasını talep etti.

İstihdam edilen 100 hemşirenin nakillerinin yapılması talep edildi

Kıbrıs Türk  Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk  Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) ve Kıbrıs Türk  Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Sağlık Bakanlığının cuma gününe kadar nakil yerleri konusunda tüzüğün gereğini yaparak  istihdam edilen 100 hemşirenin  ihtiyaç  duyulan sağlık merkezlerine dağııtmını yapmasını talep etti.

01 Ekim 2019 Salı 16:21
İstihdam edilen 100 hemşirenin nakillerinin yapılması talep edildi

KAMUSEN, KTHES ve KTAMS’ın ortak açıklamasında, cuma günü saat 10.00 da Bakanlık önünde basın açıklaması yapılacağı açıklandı. 

Ortak açıklamada, “Kamu Sağlık Çalışanlarına Nakil İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslar Tüzüğü, Nakil Yerlerinin Duyurulması ve Başvuru 6. (1)’e göre nakil yapılması öngörülen yerlerin ağustos ayında duyurulması ve aynı tüzük 5(3) maddesine göre ise Nakil Kurulunun eylül ayında toplanması gerektiğine dikkat çekildi.

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Ortak açıklamada, Sağlık Bakanlığının tüzüğe aykırı davrandığı iddia edilerek, “ Tüzüğe göre normal şartlarda şubat ve ağustos ayında nakil yerlerinin ilan edilmesi gereklidir ancak tüzük acil durumlarda ilgili tarihler dışında da ilan ve nakile cevaz vermektedir. Özellikle Sağlık Bakanlığının ilana çıkıp hemen ardından bunu iptal etmesi ve ciddiyetsiz davranması bizleri rahatsız etmiştir.”ifadeleri kullanıldı.

Ortak açıklamada,  “istihdam edilen yaklaşık 100 hemşirenin Sağlık Bakanı’nın görmezden geldiği tüm hastane ve sağlık merkezlerine ihtiyaçlar doğrultusunda orantılı bir şekilde dağıtılması” talebinde bulunuldu.

Bölge hastane ve sağlık merkezlerindeki personellerin de aşırı yükünün hafifletilmesi, bölge halkının da daha verimli hizmeti alabilmesinin sağlanmasının Sağlık Bakanlığı’nın görevi olduğu belirtilen açıklamada, “Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin de ihtiyaçları gözetilerek, acil nakil yapılması gereken diğer hastane ve sağlık merkezleri Mağusa Devlet Hastanesi, Girne Akçiçek Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi, Bülent Ecevit Rehabilitasyon merkezi, Dipkarpaz Sağlık Merkezi, Yeni Erenköy Sağlık Merkezi, Mehmetçik Sağlık Merkezi, İskele Sağlık Merkezi, Lapta Sağlık Merkezi, Akdoğan Sağlık Merkezi ve Güzelyurt Sağlık Merkezidir” ifadeleri kullanıldı. 

Son Güncelleme: 01.10.2019 20:39
Anahtar Kelimeler:
Hemşire Nakilleri
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