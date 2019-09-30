İstifası gündemde!

KIBRIS MANŞET - ÖZEL

UBP Eski Genel Başkanı ve Eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün UBP’den istifa edip bağımsız milletvekili olarak kalmayı düşündüğünü söyledi.

Meclis Özel Komitesi’nin dokunulmazlığının kaldırılması için tavsiye kararını değerlendiren Özgürgün, halen yurt dışında olduğunu Salı günü adaya döndükten sonra kararını vereceğini, büyük ihtimalle de siyasi yaşamına bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini kaydetti.

Özgürgün, komite kararının açıklanmasından sonra parti tabanından büyük destek aldığını söyleyerek ‘onların güvenini kazanmak her değerin üzerindedir’ diye konuştu.

Bazı yayın organlarında başka partiler ve milletvekilleri ile temasta olduğu yönündeki haberleri de yanıtlayan Hüseyin Özgürgün, bu konuda kimseyle temasta olmadığını başka bir partiye katılmasının da hem yasal hem de etik olmadığını dile getirdi.