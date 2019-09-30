banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105152
ALTIN
271.692
DOLAR
5.6698
STERLİN
6.9745
EURO
6.1998
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Ülkeden ihraç edilecekler
ÜLKEDEN İHRAÇ EDİLECEKLER
"Gerekirse silahı kullanacaktım"
"GEREKİRSE SİLAHI KULLANACAKTIM"

İstifası gündemde!

KIBRIS MANŞET’e konuşan Özgürgün UBP’den istifa edip bağımsız kalacağını açıkladı…

İstifası gündemde!

KIBRIS MANŞET’e konuşan Özgürgün UBP’den istifa edip bağımsız kalacağını açıkladı…

30 Eylül 2019 Pazartesi 08:59
İstifası gündemde!

KIBRIS MANŞET - ÖZEL

UBP Eski Genel Başkanı ve Eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün  UBP’den istifa edip bağımsız milletvekili olarak kalmayı düşündüğünü söyledi.

Meclis Özel Komitesi’nin dokunulmazlığının kaldırılması için tavsiye kararını değerlendiren Özgürgün, halen yurt dışında olduğunu Salı günü adaya döndükten sonra kararını vereceğini, büyük ihtimalle de siyasi yaşamına bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini kaydetti.

Özgürgün, komite kararının açıklanmasından sonra parti tabanından büyük destek aldığını söyleyerek ‘onların güvenini kazanmak her değerin üzerindedir’ diye konuştu.

Bazı yayın organlarında başka partiler ve milletvekilleri ile temasta olduğu yönündeki haberleri de yanıtlayan Hüseyin Özgürgün, bu konuda kimseyle temasta olmadığını başka bir partiye katılmasının da hem yasal hem de etik olmadığını dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
özgürgünHüseyinKktcKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz kurları
Döviz kurları
Hava durumu
Hava durumu
Uluçay, Yeni Yasama Yılı Nedeniyle Mesaj Yayımladı...
Uluçay, Yeni Yasama Yılı Nedeniyle Mesaj Yayımladı...
Başbakan Tatar: “Devletimizin Değeri Bilinmeli“
Başbakan Tatar: “Devletimizin Değeri Bilinmeli“
Kayınvalidesini eviyle birlikte yakma tehdidinde bulundu
Kayınvalidesini eviyle birlikte yakma tehdidinde bulundu
Cumhurbaşkanı Akıncı Guterres ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Akıncı Guterres ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Akıncı, Feridun'un Vefatı Nedeniyle Başsağlığı Mesajı Yayınladı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Feridun'un Vefatı Nedeniyle Başsağlığı Mesajı Yayınladı
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitler Birliği 40. Yıl gala gecesi Arkın Palm Beach Hotel’de düzenlenen yemek ile kutlandı
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitler Birliği 40. Yıl gala gecesi Arkın Palm Beach Hotel’de düzenlenen yemek ile kutlandı
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde Yarın İki Sergi Açılacak
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde Yarın İki Sergi Açılacak
Başbakan Tatar, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin, 40’ıncı Yıl Etkinliğinde Konuştu...
Başbakan Tatar, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin, 40’ıncı Yıl Etkinliğinde Konuştu...

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim