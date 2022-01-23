İşte yeni sonuçlar

20 SANDIĞA GÖRE UBP YÜZDE 37.54 İLE İLK SIRADA
Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan sonuçları açıklanmaya devam ediyor.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 20 sandığa göre açıkladığı sonuçlar şöyle:
Toplam Sandık: 763
Açılan sandık sayısı: 20
Oy Kullanan Seçmen:1877
KKTC Geneli Geçerli Oy:60674
Oyların partilere göre dağılımı:
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP):% 25.00 -15166 oy
Demokrat Parti (DP):% 12.43 -7541 oy
Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP):%1.69-1027 oy
Bağımsızlık Yolu (BY):% 1.16 -701oy
Yeniden Doğuş Partisi (YDP):% 14.37-8721 oy
Halkın Partisi (HP):% 5.25- 3186 oy
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP):% 2.56- 1555 oy