İşte yeni kabine, yeni bakanlar
Dün akşam UBP ve HP Parti Meclisleri koalisyon hükümeti kurulması konusunda onay aldı.
UBP ve HP hükümetinin yeni kabinesi belli oldu.
Başbakan: Ersin Tatar
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı: Kudret Özersay
Maliye Bakanı: Olgun Amcaoğlu
Milli Eğitim Bakanı: Nazım Çavuşoğlu
Ekonomi ve Enerji Bakanı: Hasan Taçoy
Sağlık Bakanı: Ali Pilli
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Dursun Oğuz
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Tolga Atakan
Turizm ve Çevre Bakanı: Ünal Üstel
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Faiz Sucuoğlu