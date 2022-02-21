İşte yeni Bakanlar Kurulu

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yeni kabineyi sundu.
İşte Sucuoğlu’nun açıkladığı kabine:
Başbakan: Dr. Faiz Sucuoğlu
Turizm ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Erhan Arıklı
Dışişleri Bakanı: Hasan Taçoy
Maliye Bakanı: Sunat Atun
Ekonomi ve Enerji Bakanı: Kutlu Evren
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı: Nazım Çavuşoğlu
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Dursun Oğuz
Sağlık Bakanı: Dr. Ali Pilli
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Oğuzhan Hasipoğlu