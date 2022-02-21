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İşte yeni Bakanlar Kurulu
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İşte yeni Bakanlar Kurulu

23 Ocak Erken Genel Seçimlerinin ardından birinci parti olarak çıkan Ulusal Birlik Partisi (UBP), yeni hükümetin kurulması için son noktayı koydu.

21 Şubat 2022 Pazartesi 11:27
İşte yeni Bakanlar Kurulu

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yeni kabineyi sundu.

İşte Sucuoğlu’nun açıkladığı kabine:

Başbakan: Dr. Faiz Sucuoğlu

Turizm ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Erhan Arıklı

Dışişleri Bakanı: Hasan Taçoy

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İçişleri Bakanı: Ünal Üstel

Maliye Bakanı: Sunat Atun

Ekonomi ve Enerji Bakanı: Kutlu Evren

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı: Nazım Çavuşoğlu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Dursun Oğuz

Sağlık Bakanı: Dr. Ali Pilli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Oğuzhan Hasipoğlu

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