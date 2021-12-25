İşte koronavirüs salgınında son durum!

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre son 24 saatte yapılan test sayısı 19.285 olup, 154' ü yerel 200 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 174 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 45 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 154 kişi ise yerel vakadır.

72 kişi Lefkoşa, 33 kişi Girne, 29 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 12 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

25 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.285

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 200

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 45

Yerel Vaka Sayısı: 154

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 174

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.592.109

Toplam Vaka Sayısı: 34.201

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 31.865

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2202

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2136

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 136

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 323

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 358

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 450

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5440

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 102058