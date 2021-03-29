banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Türkiye ve ilhak…
Türkiye ve ilhak…
Yüz yüze eğitim muamması!
Yüz yüze eğitim muamması!
Güneşi patentlemek
Güneşi patentlemek
Kapalı iken basiretsizlik de örtük kalıyordu
Kapalı iken basiretsizlik de örtük...
banner376

İşte kapalı devre turizmin detayları

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, charter ve tarifeli seferleri kapsayan “kapalı devre” turizm faaliyetleri ile ilgili belirlenen kriter ve tedbirleri açıkladı.

29 Mart 2021 Pazartesi 15:00
İşte kapalı devre turizmin detayları
banner337

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Üst Kurulu ile gerçekleştirilen toplantılar neticesinde belirlenen koşullar ve tedbirler kapsamında, “kapalı devre” turizm faaliyetlerine, 12 Nisan Pazartesi gününden itibaren başlanacağını açıkladı. 
Yazılı açıklama yapan Bakan Ataoğlu, 12 Nisan tarihinden itibaren, charter ve tarifeli seferleri kapsayan “kapalı devre” turizm faaliyetleri ile ilgili belirlenen kriter ve tedbirleri açıkladı. 
Buna göre, kapalı devre turizm faaliyetleri, charter ve tarifeli seferler için geçerli olacak ve ülkeye girecek turistlerin, çift negatif PCR sonucunu ibraz edecek. 
KKTC’ye gelecek olan turistler, konaklama tesisleri dışına çıkmayacak, ayrıca turizm konaklama tesisleri çalışanları da, tesis dışına çıkmayacak, çalışan dışında turizm konaklama tesisine dışarıdan giriş yapılmayacak.
Ataoğlu, mayıs ayına yönelik olarak da turizm faaliyetlerinin düzenlenmesi için, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile çarşamba günü toplantı gerçekleştireceklerini, alınacak kararları kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.  

KRİTER VE TEDBİRLER 
Açıklamaya göre belirlenen kriterler ve tedbirlerin ayrıntıları şöyle: 
“Kapalı devre turizm faaliyetleri, charter ve tarifeli seferler için geçerli olacaktır. 

banner341
Ülkeye girecek turistlerin, çift negatif PCR sonucunu ibraz etmeleri zorunludur. 
Hotel rezervasyonları, acenteler aracılığı ile yapılacak.
KKTC’ye gelecek olan turistler, acenteler aracılığı ile yapmış oldukları konaklama tesisleri dışına çıkmayacak.
KKTC’ye gelen turistler, Kuzey Kıbrıs Turkcell aracılığı ile geliştirilen ve kontrolü Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılacak elektronik bileklikler aracılığı ile rezervasyon yapılan turizm konaklama tesislerinin dışına çıkılmayacak. 
12 Nisan 2021 tarihinde “kapalı devre” turizm modeli içerisinde yer alacak turizm konaklama tesisleri çalışanları da, tesis dışına çıkmayacak, çalışan dışında turizm konaklama tesisine dışarıdan giriş yapılmayacak.
Belirlenen kriter ve tedbirlere aykırı davranışta bulunanlara, cezai müeyyide uygulanacaktır.” 
 
 

banner360
Son Güncelleme: 29.03.2021 15:11
Anahtar Kelimeler:
Fikri AtaoğluKapalı Devre Turizm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TKP Ozanköy Ocak Örgütü Lokali açıldı
TKP Ozanköy Ocak Örgütü Lokali açıldı
Amcaoğlu BRT'ye konuştu
Amcaoğlu BRT'ye konuştu
Arıklı: "Taksim sahasının açılmasına destek olmaya hazırım"
Arıklı: "Taksim sahasının açılmasına destek olmaya hazırım"
Gazimağusa Belediyesi  kütüphanesine kitap bağışı
Gazimağusa Belediyesi  kütüphanesine kitap bağışı
Mağusa’da elektrik kesintisi
Mağusa’da elektrik kesintisi
Kütüphaneciler Derneği: “Dijital platform araçlarını hizmetlerimize katmalı ve geliştirmeliyiz”
Kütüphaneciler Derneği: “Dijital platform araçlarını hizmetlerimize katmalı ve geliştirmeliyiz”
CTP'den Tatar'a eleştiri
CTP'den Tatar'a eleştiri
Kuir Kıbrıs Derneği’nden bağış kampanyası
Kuir Kıbrıs Derneği’nden bağış kampanyası
Tabipler Odası, Bakan Üstel’e sunulan önerilerini paylaştı
Tabipler Odası, Bakan Üstel’e sunulan önerilerini paylaştı
Bağımsızlık İttifakı AB’yi eleştirdi
Bağımsızlık İttifakı AB’yi eleştirdi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim