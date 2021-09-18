“İşte Kadın” konulu fotoğraf yarışmasının sergi ve ödül töreni yapıldı

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen fotoğraf yarışmasının ödül törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner de katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, kadınların gerek siyasette gerekse sosyal hayattaki çalışmalarını kutladı.

Tatar, “KKTC mücadelesine devam ederken bu mücadeleyi kadınları ile birlikte yürütmekte olduğu mesajının verileceğini” ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının yaşamında kadınların “her zaman ön planda” olduğunu söyledi.

Yarışmaya katılan tüm kadınları tebrik eden Tatar, bu çalışmanın örnek teşkil etmesini temennisini dile getirdi.



Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren ilk üç yarışmacıya ödülleri takdim dildi ve serginin açılışı yapıldı.



