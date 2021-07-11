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“İşte Kadın“ fotoğraf yarışması düzenleniyor

İş Kadınları Derneği, "İşte Kadın" Fotoğraf Yarışmasının dördüncüsünü düzenliyor.

11 Temmuz 2021 Pazar 13:15
“İşte Kadın“ fotoğraf yarışması düzenleniyor

İş Kadınları Derneği’nden yapılan açıklamada, Garanti Bankası sponsorluğunda gerçekleştirilen "İşte Kadın" Fotoğraf Yarışmasının başvurularının 28 Ağustos’a kadar devam edeceği ve sonuçlarının ise 17 Eylül’de Grand Pasha Otel Lefkoşa’da açıklanacağı belirtildi.

Açıklamada, yarışmaya katılacak olan fotoğraf sanatçılarının fotoğraflarını USB şeklinde ve RGB 300 dpi olarak teslim etmeleri gerektiği bildirilirken, katılım ücretinin ise 150 TL olduğu duyuruldu.

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Başvuruların ise Lefkoşa’da Rüstem Kitabevi, Gönyeli’de Offsetsan Ltd. ve İskele’de Telsim Shop’tan yapılabileceği kaydedildi.

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Son Güncelleme: 11.07.2021 13:32
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