İşte hendek işte deve!

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın Kıbrıs Manşet direktörü Ziya Emir’e bir fıkra üzerinden vermeye çalıştığı cevap okuyucuların tepkisini çekerken sosyal medya’da büyüyen tartışmaya yapılan ilginç yorumlar da dikkatlerden kaçmadı.

“Tek Hedef 2-3 Vekil Çıkararak Devlet Katkı Payı Alabilmek”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde YDP’nin alacağı oy oranı ve aday olan Erhan Arıklı’nın ikinci tura kalacağı iddiaları, 8 bin üyesi olan partinin aday bulmakta zorlanması ve aday belirleme kurultayına sadece bin civarı üyenin katılması yanında UBP-YDP-DP Hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Ekonomi Enerji Bakanlığı koltuğunda oturan Erhan Arıklı’nın özellikle Teknecik santralına alınan akaryakıt ile ilgili iddialar hafızalarda yerini korurken tartışmalara tepki gösteren okuyucular Erhan Arıklı’nın tek hedefinin 2-3 vekil çıkararak Devlet tarafından siyasi partiler verilen katkı payını almak olduğunu iddia ettiler.

Erhan Arıklı’nın YDP’yi tek adam yönetimi ile “aile partisine” döndürmesinin de amacının yıllık katkı payını tek başına yönetmek olduğunun da altını çizen okuyucular Erhan Arıklı’nın profesörlük belgesinin de incelenmesi gerektiğini de belirttiler.

“YDP İle İlgili İddiaya Girme Olayı Nasıl Olmuştu?”

Kıbrıs Manşet Direktörü Ziya Emir’in YDP’nin baraj altı kalacağını açıklamasının ardından bir tepki de YDP milletvekili adayı Ercan Turan’dan gelmişti.

YDP’li Ercan Turan hodri meydan derken Kıbrıs Manşet Direktörü Ziya Emir “işte deve işte hendek ya aşarsın ya biçersin” diyerek iddiasını sürdürmüştü.

23 Ocak erken genel seçimlerinde YDP %10 oy alırsa Ziya Emir Ercan Turan’a klasik Cadillac arabasını vereceğini ortaya koyarken, YDP’nin daha az oy alması ve dolayısıyla seçim barajını geçememesi durumunda ise Ercan Turan 40 bin sterlin ödeyecek.

24 Ocak 2022 sabahı hendeği kimin atlayabildiği ya da kimin deve olduğu merak ile beklenirken Kıbrıs Manşet Direktörü Ziya Emir’in paylaşımı şöyle:

“2022 yılının ilk bahisi benimle sevgili Ercan Turhan arasında oldu. Ercan Bey YDP'nin %16-20 arasında oy alacağını iddia ederken ben halkın içinden birisi olarak yaptığımız tarafsız kamuoyu yoklamalarına istinaden YDP'nin bırak %10 oy almasını barajı geçemeyeceğini söylüyorum. Eğer YDP %10 oy alırsa ben ona bu Cadillacı hediye edeceğim hatta Meclise ilk gideceği gün şoförlüğünü de yapacağım dedim kendisi de kaybederse bana arabanın değeri 40,000 Pound verecek. Bu iddia da burada dursun. Kabul mü Ercan Bey ? Hatta istersen %16 oy oranını ikisi ortası yapalım %13 üstü sen kazan %13 altı ben kazanırım.”

“Bahsin Hakemi Lefkoşa’nın Sevilen Simalarından Semavi Aşık”

Lefkoşa’nın sevilen simalarından ve klasik otomobil camiası duayenlerinden Semavi Aşık da tartışmaya müdahil olarak bahsin kurallarını netleştirdi.

İşte bahisteki net kurallar ve Semavi Aşık’ın sosyal medya’daki yorumu :

“Ortada iki iddia var. %16 alacak diyor arkadaş, sen ise barajı geçemez diyorsun. Adil bir iddialaşma şöyle olur. 1. Barajı aşamazlarsa 40000 sterlini alırsın. 2. %16 oy alırlarsa Cadillac’ı verirsin. Arasındaki her sonuç beraberlik sayılır.”