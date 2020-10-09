İşte fotoğraflar ile kapalı maraş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü dün saat 12 sularında halkın kullanımına açıldı.

Kapalı Maraş'ın, kamuya ait olan Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümünü halk dolaşmaya başladı.Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen vatandaşlardan ilk etapta 200'e aşkını Maraş'a giriş yaptı.

KKTC'de 'Hayelet Şehir' olarak da bilinen Kapalı Maraş kademeli olarak halka açıldı. Bölgeyi gezen Kıbrıs Türk halkı büyük mutluluk yaşarken, Türkiye'ye de teşekkür ettiler.

Vatandaşların bölgeye girişi saat 12.00 sıralarında başladı. Kapıların açılmasıyla yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, tarihi binalar arasında kumsala yürüdü.

Dikenli tellerin kaldırıldığı sahilde, bugüne kadar yasağın başladığı bölgeden yaklaşık 2,5 kilometre ilerideki Golden Sands Otele kadar olan bölge açıldı. Denize girmek için ise bu alanın ortasındaki, Türk ordusunun kullandığı Orduevi ile Golden Sands Otel arasındaki yaklaşık 1,5 kilometrelik sahil şeridi halka açıldı. vatandaşlar bir elinde Türk bayrağı diğer elinde KKTC bayrağı ile o sokaklarda dolaşıyor.Tarihe tanıklık eden vatandaşlar Kapalı Maraş’ın kamuya ait olan Demokrasi Caddesi ile sahil kısmında dolaştı, fotoğraf çekti.Bölgeyi ziyaret eden yüzlerce Kıbrıslı, o anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekildi. Kapalı Maraş'ın denizine giren yabancı turistler mutluluklarını fotoğraf çekinerek gösterdi.(MHA)