banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102355
ALTIN
254.615
DOLAR
5.5432
STERLİN
6.7616
EURO
6.1713
17 yaşındaki genç kız kayıp
KAYIP ARANIYOR
Araç faresi tutuklandı
ARAÇ FARESİ TUTUKLANDI
Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
Pilli: “Sağlık Bakanlığı olarak, belediyeler ve halkımızın desteğiyle Batı Nil Virüsü üzerinde aktif bir çalışma başlattık“
banner307

İşte "Ercan'da Şiddet" görüntüleri...

Ercan Havalimanı’ndaki polis karakolunda yaklaşık bir ay önce yaşanan bir şiddet olayıyla ilgili görüntülerde polisin yerde yatan şahsa uyguladığı şiddet görülüyor.

İşte "Ercan'da Şiddet" görüntüleri...

Ercan Havalimanı’ndaki polis karakolunda yaklaşık bir ay önce yaşanan bir şiddet olayıyla ilgili görüntülerde polisin yerde yatan şahsa uyguladığı şiddet görülüyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:16

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, şiddet olayının görüntüleri bilgisine gelir gelmez Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’yla görüştüğünü, sorumlu veya sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

banner317

 

Özersay: Soruşturma başlatıldı...
Özersay: Soruşturma başlatıldı...
Son Güncelleme: 31.07.2019 16:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay'a tebrik mesajları yağıyor
Özersay'a tebrik mesajları yağıyor
Polisten Ercan Havalimanında yaşanan darp olayıyla ilgili ek açıklama
Polisten Ercan Havalimanında yaşanan darp olayıyla ilgili ek açıklama
Amcaoğlu TAK'a mülakat verdi...
Amcaoğlu TAK'a mülakat verdi...
Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Bugün Toplandı
Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Bugün Toplandı
Karpaz Halkı,
Karpaz Halkı, "hükümetin İlgisizliğini" Protesto Etti
Çiftçiler Birliği: “1 Ağustos Kıbrıs Türkü’nün Var Oluş Mücadelesinde Dönüm Noktasıdır”
Çiftçiler Birliği: “1 Ağustos Kıbrıs Türkü’nün Var Oluş Mücadelesinde Dönüm Noktasıdır”
Eylem yapan Karpaz sakinleri Çayırova köyüne ulaştı
Eylem yapan Karpaz sakinleri Çayırova köyüne ulaştı
Ercan’daki olayla ilgili polisten açıklama
Ercan’daki olayla ilgili polisten açıklama
Hava sıcaklığı hafta boyunca 36-39 derece dolaylarında seyredecek
Hava sıcaklığı hafta boyunca 36-39 derece dolaylarında seyredecek
Gençlik kampları ilaçlanıyor
Gençlik kampları ilaçlanıyor

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim