İşte "Ercan'da Şiddet" görüntüleri...

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, şiddet olayının görüntüleri bilgisine gelir gelmez Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’yla görüştüğünü, sorumlu veya sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:16
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, şiddet olayının görüntüleri bilgisine gelir gelmez Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’yla görüştüğünü, sorumlu veya sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Son Güncelleme: 31.07.2019 16:41