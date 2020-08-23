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İşte Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin yeni kararları!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, artan vakalar sonucunda bazı acil ek kararlar aldı..

23 Ağustos 2020 Pazar 09:25
İşte Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin yeni kararları!
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Bulaşıcı Hastalıklar Yasasının vemiş oluğu yetkiye istinaden Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin acil olarak 22 Ağustos 2020 tarihinde aldığı ek kararlar şöyle:

1.    Günlük uçuş sayısının 23 Ağustos, 2020 tarihinde 24:00’ten itibaren 6 uçuş ile sınırlandırılması. (Özel uçaklar hariç)
2.    Günlük Girne Limanına yolcu taşıyan 2 şirketin getireceği yolcu sayısının 125+125=250 yolcu olarak sınırlandırılması. (Özel yatlar hariç) 23 Ağustos, 2020 tarihinde 24:00’ten  itibaren
3.    Havaalanı inşaatı yapan Taş Yapı İnşaat Şirketi çalışanlarının şantiye içinde karantinaya alınması.
4.    Açık alanda düzenlenecek eğlencelerin kişi sayısının 100 kişi ile sınırlandırılması. Kapalı alanlarda ise kişi sayısının; 

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200 m2 ve üzere yerlerde maximum 50 kişi
100-200 m2 arası yerlerde maximum 30 kişi
50-100 m2 arası yerlerde maximum 20 kişi
50 m2 altındaki yerlerde maximum 10 kişi ile sınırlandırılması.
5.    Düğünlerde maske takılmasının zorunlu olması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, el sıkışması ve temasın olmaması.

Bu kararlar Bulaşıcı Hastalılar Üst Komitesinin rutin haftalık toplantılarında tekrar değerlendirilecektir.

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Son Güncelleme: 23.08.2020 11:03
Anahtar Kelimeler:
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi KararlarıDüğünde Maske
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