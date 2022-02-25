İşte bakanlıklara bağlı daireler!

UBP-DP-YDP hükümetinin kurulmasının ardından bugün ilk toplantısını gerçekleştiren Bakanlar Kurulu’nda bakanlıklara bağlı olan dairelerin tam tespiti yapılarak, Resmi Gazete'de yayınlandı.
Bakanlıklara bağlı dairelerin tam listesi şöyle:
Başbakanlığa bağlı Daireler:
- Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı
- Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı
- Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği
- Başbakanlık Denetleme Kurulu
- İstatistik Kurumu
- Devlet Planlama Örgütü
- Personel Dairesi
- Devlet Basımevi
- Merkezi Mevzuat Dairesi
- Spor Dairesi
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Daireler:
- Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi
- Turizm Planlama Dairesi
- Çevre Koruma Dairesi
- Eski Eserler ve Müzeler Dairesi
- Kültür Dairesi
- T. Devlet Tiyatroları
- Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu
- Kooperatif Şirketler Mukayyitliği
- Jeoloji ve Maden Dairesi
- Gençlik Dairesi
- Şehir Planlama Dairesi
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Daireler:
- Kara yolları Dairesi
- Posta Dairesi
- Telekomünikasyon Dairesi
- Limanlar Dairesi
- Sivil Havacılık Dairesi
- Planlama ve İnşaat Dairesi
- Trafik Dairesi
- Meteoroloji Dairesi
Dışişleri Bakanlığına bağlı Daireler:
- Tanıtma Dairesi
- Enformasyon Dairesi
- Dışişleri Dairesi
- Bütçe Dairesi
- Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulu
- Gelir ve Vergi Dairesi
- Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi
- Gümrük ve Rüsumat Dairesi
- Hazine ve Muhasebe Dairesi
- Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi
İçişleri Bakanlığına bağlı Daireler:
- Merkezi Cezaevi
- Nüfus Kayıt Dairesi
- Muhaceret Dairesi
- İskan ve Rehabilitasyon Dairesi
- Tapu ve Kadastro Dairesi
- Harita Dairesi
- Mülki Yönetim ve Bölümleri
Milli Eğitim Bakanılığıına bağlı Daireler:
- Talim ve Terbiye Dairesi
- Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi
- Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu
- İlköğretim Dairesi
- Genel Ortaöğretim Dairesi
- Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
- Eğitim Ortak Hizmetleri Dairesi
Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı Daireler:
- Sanayi Dairesi
- Ticaret Dairesi
- Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına Bağlı Daireler:
- Tarım Dairesi
- Hayvancılık Dairesi
- Veteriner Dairesi
- Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi
- Tarımsal Araştırma Enstitüsü
- Su İşleri Dairesi
- Orman Dairesi
Sağlık Bakanlığına bağlı Daireler:
- Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
- Devlet Laboratuvarı Dairesi
- İlaç ve Eczacılık Dairesi
- Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi
- Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Daireler:
- Çalışma Dairesi
- Sosyal Hizmetler Dairesi
- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi
- Sosyal Sigortalar Dairesi