İşte Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlar

YAKLAŞIK 6 SAAT SÜREN TOPLANTI SONRASI KARARLARI ÖZERSAY AÇIKLADI

“KAMU GÖREVLİLERİNİN ROTASYONLA ÇALIŞMASI 15 MAYIS’TA BİTİYOR…NORMAL ÇALIŞMA ŞEKLİNE DÖNÜLECEK”

“RİSK GRUBUNDAKİ ÇALIŞANLARINA GÖREVE GİTME KONUSUNDA GÖSTERİLECEK ESNEKLİKTE İTA AMİRLERİ YETKİLİ OLACAK”

“BİREBİR EĞİTİMİ KAPSAYAN ÖZEL EĞİTİM DERSLERİ 18 MAYIS’TA BAŞLAYACAK KREŞLER 1 HAZİRAN İTİBARIYLA AÇILACAK”

“20 MAYIS İTİBARIYLA BERBER VE KUAFÖRLER SALONLARININ YANI SIRA GÜZELLİK SALONLARI DA HİZMETE GİRECEK”

“20 MAYIS’TAN İTİBAREN RESTORAN, KAFE VE BÜFELER DE AÇILACAK”

“GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YARIN GECEDEN İTİBAREN 22.00'DE BAŞLAYIP 06.00'DA BİTECEK; 20 MAYIS’TAN İTİBAREN İSE GECE YARISI 00.00’DA BAŞLAYACAK SABAH 06.00’DA BİTECEK…"

“COVİD-19 DIŞINDAKİ SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDENLER 1 HAZİRAN’DAN İTİBAREN İNGİLTERE’DEN GETİRİLEREK KKTC’YE DEFNEDİLEBİLECEK”

“PİLE İLE İLGİLİ DE ÇEŞİTLİ GÖRÜŞLER VE ÖNERİLER DEĞERLENDİRDİ. YETKİLİLERLE TOPLANTI YAPILACAK”

Bakanlar Kurulu, koronavirüs salgını önlemlerini hafifletme çerçevesinde yeni kararlar aldı, halihazırdaki uygulamalarda değişikliklere gitti.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki toplantı yaklaşık 7 saat sürdü. Kararları Hükümet Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

Özersay, kamu görevlilerinin rotasyonla çalışma kararının 15 Mayıs’ta sona ereceğini ve kamuda normal çalışma şekline dönüleceğini kaydetti. Kudret Özersay, risk grubundaki çalışanlara göreve gitme konusunda gösterilecek esneklikte ita amirlerinin yetkili olacağını söyledi.

Özersay, birebir eğitimi kapsayan özel eğitim derslerinin 18 Mayıs’ta başlayacağını, kreşlerin de 1 Haziran itibarıyla açılacağını belirtti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, 20 Mayıs itibarıyla berber ve kuaförler salonlarının yanı sıra güzellik salonları da hizmete gireceğini açıkladı.

20 Mayıs’tan itibaren restoran, kafe ve büfeler de açılacağını belirten Özersay, açılma koşullarının ilgili bakanlıkların ve sektör temsilcilerinin yapacağı toplantıda ele alınacağını söyledi.

Kudret Özersay, gece sokağa çıkma yasağının 20 Mayıs’tan itibaren gece yarısı başlayacağını ve sabah 06.00’da sona ereceğini dile getirdi.

Bu akşam sokağa çıkma yasağının yine 21.00’de başlayacağını, yasağın sabah 06.00’da sona ereceğini kaydeden Özersay, yarından itibaren 20 Mayıs’a kadar geçecek sürede ise sokağa çıkma yasağının 22.00-06.00 saatlerini kapsayacağını duyurdu.

Özersay, Birleşik Krallıktan ülkeye getirilmek istenen cenazeler için de karar ürettiklerini söyleyerek, COVİD-19 dışındaki sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybedenlerin 1 Haziran’dan itibaren İngiltere’den getirilerek KKTC’ye defnedilmesine izin verileceğini belirtti.

Özersay, Bakanlar Kurulu’nda Pile’nin de konuşulduğunu açıkladı.

“Pile ile ilgili de çeşitli görüşler ve öneriler değerlendirdi” diyen Özersay, “Mağduriyetleri nasıl gidereceğimiz konusunda çalışma yapıldı, yetkililerle toplantı gerçekleştirilecek” açıklamasında bulundu.