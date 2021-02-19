İşte Bakanlar Kurulu'nun aldığı tüm kararlar

“PAZARTESİ-CUMA SAAT:20:00 İLE 05:00 SAATLERİ ARASINDA VE CUMA SAAT: 20:00 İLE PAZARTESİ 05:00 SAATLERİ ARASINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK”

Başbakan Ersan Saner, ülkede görülen yerel bulaş sayısında istikrarlı bir düşüş gözlemlenmesi nedeniyle 22 Şubat 2021 tarihinden itibaren işletme ve/veya faaliyetlerin kademeli olarak açılmalarına karar verildiğini söyledi.

Başbakan Saner, 22 Şubat tarihinden itibaren Cumartesi günleri market, fırın, kasap, manav, benzin istasyonu, eczaneler ,tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri dışında kalan tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacağını söyledi.

Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu değerlendirme toplantısı sona erdi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin sunduğu önerilerin değerlendirildiği bakanlar değerlendirme toplantısı sonrası Başbakan Ersan Saner, kararları kamuoyuyla paylaştı.

Başbakan Saner, Pazartesi-Cuma saat:20:00 ile 05:00 saatleri arasında ve Cuma saat: 20:00 ile Pazartesi 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını kaydetti.

Başbakan Saner, 22 Şubat tarihinden itibaren Pazar günleri eczane ve fırınlar haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacağını belirterek, Pazartesi-Cuma günleri ise; Marketler 08:00-18:00 saatleri arasında açık olacaktır. (Cumartesi günleri de dahil), Perakende ve mağazacılık hizmetleri (süpermarket ve tüm sektörlere tedarik sağlayan işyerleri hariç) 10:00-18:00 saatleri arasında hizmet vereceklerini söyledi.

Başbakan Saner, Kapalı Olan Yerleri şöyle sıraladı:

“Tiyatro ve sinema salonları, gösteri merkezleri, konser salonları, nişan-düğün salonları, doğum günü, mevlitler, casinolar, bar, meyhane, taverna, kahvehane-kıraathane, kafeterya, nargile cafe ve salonları, internet cafe, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, lokaller, yüzme havuzları, masaj salonları, spa, kapalı spor salonları, açık büfe hizmet veren lokantalar, kuaför, berber, güzellik salonları, dövmeciler, açık pazarlar, gece klüpleri, club, hamam, saunalar.”

Restoran, cafe, büfe, sandviççiler, simitçi vb. hizmetler yalnızca paket servis, online satış ve yerinden alma şeklinde hizmet vereceklerini belirten Başbakan Ersan Saner, Bu sektörlerde oturma alanlarının kesinlikle kullanılmayacağını, paket servis hizmetleri ise 07:00- 21:00 saatleri arasında yapılacağına işaret etti.

Başbakan Saner, giyim sektöründe ürün denemelerinin yapılmayacağını, bet ofislerin oturma alanları kullanılmadan kapıda işlem yapabileceklerini, açık olan işletmelerde müşteri ve çalışan toplamı azami 5 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapılacağını kaydetti.

Başbakan Saner, Lefke-Güzelyurt-İskele-Gazimağusa ilçelerinde enfeksiyon yaygınlığının daha az olduğundan ve bu ilçelere enfeksiyon yayılımını engellemek amacıyla zaruri geçişler dışında, Lefkoşa ve Girne ilçelerinden yukarıda belirtilen ilçelere geçişlerin İlçe Emniyet Kurulları tarafından kontrollü yapılmasının uygun görüldüğünü belirtti.

Başbakan Saner, Pile’de ikamet eden veya Pile’de çalışan kişilerin son yedi günde bir yapılan negatif PCR test sonuçlarının ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabileceklerini ifade ettiği açıklamasında, Üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin yoğun bir şekilde adaya getirilmesi Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından planlandığına dikkat çekti.

Başbakan Saner, ülkeye gelecek öğrencilerin bir kısmının bulaşın yüksek yerlerinden geldiği göz önünde bulundurulduğunda belirtilen karantina koşullarına harfiyen uyulmadığı takdirde ilerleyen zamanda önüne geçilemeyecek bir bulaşa neden olacağı kaçınılmaz bir gerçek olduğunu, dolayısıyla adaya getirilecek öğrencilerin gelecek kişi sayısına göre karantina koşullarının Maliye Bakanlığı tarafından sağlanacağını kaydetti.

Başbakan Saner, Pazar akşamı uygulamaya girecek Bu açılımın hayırlı olmasını temenni ederek, dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren korona virüsün bir süre daha etkisinin devam edeceğini, dolayısıyla Vatadaşlardan kurallara uymalarını istedi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklanan kararların tamamı şöyle;

“Pazartesi-Cuma saat:20:00 ile 05:00 saatleri arasında ve Cuma saat: 20:00 ile Pazartesi 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

Ülkemizde görülen yerel bulaş sayısında istikrarlı bir düşüş gözlemlendiği nedenle 22 Şubat 2021 tarihinden itibaren işletme ve/veya faaliyetlerin kademeli olarak açılmalarına karar verilmiştir.

- 22.02.2021 tarihinden itibaren Cumartesi günleri market, fırın, kasap, manav, benzin istasyonu, eczaneler ,tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri dışında kalan tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacaktır.

- 22.02.2021 tarihinden itibaren Pazar günleri eczane ve fırınlar haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacaktır.

- Pazartesi-Cuma günleri ise;

Marketler 08:00-18:00 saatleri arasında açık olacaktır. (Cumartesi günleri de dahil)

Perakende ve mağazacılık hizmetleri (süpermarket ve tüm sektörlere tedarik sağlayan işyerleri hariç) 10:00-18:00 saatleri arasında hizmet vereceklerdir.

Tedarik zinciri sipariş alma, raf tanzim ve teşhir olmak üzere yapılmaktadır. 08:00-18:00 saatleri arası sipariş, sıcak satış ve dağıtım yapılacaktır. 18:00’dan sonra raf düzenleme ve tanzim işleri yapılacaktır.

Kapalı Olan Yerler;

Açık Olan Yerler;

Kapalı olarak belirtilmeyen tüm işletme ve faaliyetler aşağıda belirtilen koşullar dahilinde açık olabileceklerdir.

- Restoran, cafe, büfe, sandviççiler, simitçi vb. hizmetler yalnızca paket servis, online satış ve yerinden alma şeklinde hizmet vereceklerdir. Bu sektörlerde oturma alanları kesinlikle kullanılmayacaktır. Paket servis hizmetleri ise 07:00- 21:00 saatleri arasında yapılacaktır.

- Giyim sektöründe ürün denemeleri yapılmayacaktır.

- Bet ofisler oturma alanları kullanılmadan kapıda işlem yapabileceklerdir.

Açık olan işletmelerde müşteri ve çalışan toplamı azami 5 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapılacaktır. Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla bu işletmeler m2 alanlarını ve çalışan da dahil olmak üzere bir anda işletme içerisinde toplam kaç kişi olabileceği ile ilgili işletme girişlerine levha konularak denetimlerin daha aktif yapılması sağlanacaktır. Bunun yanında hizmet veren işletmeler rotasyon usulü veya azaltılmış personelle çalışacaktır.Açık olan sektörlerde çalışan kişiler her on beş günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir.

Kişiler, elzem ihtiyaçlarını ikametlerine en yakın işletmelerden karşılamaları uygun olacaktır.

Açık olan kurumlar;

Sağlık Bakanlığı ve sağlık personeli, Maliye Bakanlığı, polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, ilçe emniyet kurulları, Gümrük, Merkezi Cezaevi, BRTK, TAK, TÜK, KIBTEK, Süt Kurumu,basın çalışanları ve/veya sarı basın kartı sahipleri üniversitelerinin elzem bölümleri tam kapasite çalışabilecektir.

Bakanlık, bakanlıklara bağlı daire ve kurumlarda çalışması elzem görülen personel en üst ita amirlerinin belirleyeceği şekilde görevlerine devam edecektir.

Hava ve Deniz Limanlarında tüm hizmetlerin aksamaması amacıyla minimum personel ile çalışılacaktır.

1. Lefke-Güzelyurt-İskele-Gazimağusa ilçelerinde enfeksiyon yaygınlığının daha az olduğundan ve bu ilçelere enfeksiyon yayılımını engellemek amacıyla zaruri geçişler dışında, Lefkoşa ve Girne ilçelerinden yukarıda belirtilen ilçelere geçişlerin İlçe Emniyet Kurulları tarafından kontrollü yapılması uygun görülmüştür.

2. Açık olan tüm kurum ve işyerlerinde girişlerde ateş ölçümü yapılması, sosyal mesafe kuralına uyulması, bu işyerlerine metrekare doğrultusunda sosyal mesafenin korunması amacıyla, yerlere işaretleme yapılması, hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunlu olup, bu tedbirleri almak ve uygulamak işverenin sorumluluğundadır.

3. 28 Şubat 2021 tarihine kadar devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimde yüz yüze eğitimlerin (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) durdurularak çevrim içi (online) eğitime geçilmesi uygun görülmüştür. Salgının toplumda yaygın olarak görülmesi ve sokağa çıkma yasağı göz önünde bulundurulduğunda özel eğitim merkezlerinin de hizmetlerini durdurulmasına karar verilmiştir. Ancak açık kalacak sektörlerde hizmetlerin aksamaması için isteğe bağlı olarak kreşler açık olabilecektir.

4. Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’a tedavi amacıyla geçiş yapacak kişilerin sınır kapılarında randevularını belgelemeleri halinde Güney Kıbrıs'a günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Sağlık amacıyla geçiş yapacak olan hasta ve refakatçisinin (gereği halinde) girişte son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca tedavi sonrasında ülkemize dönen hasta ve refakatçiler ülkeye girişlerinin yedinci ve on dördüncü günlerinde yeniden PCR testlerini yaparak sonuçlarını Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

5. Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapan kişilerin ilçe emniyet kurullarından izin almaları kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın ticaret yapmaları uygun görülmüştür.

6. Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan yalnızca sağlık amacı ile ambulansların transit geçişlerde karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmalarına bunun dışındaki geçişlerin karantinaya tabii olması uygun görülmüştür.

7. Pile’de ikamet eden veya Pile’de çalışan kişilerin son yedi günde bir yapılan negatif PCR test sonuçlarının ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabileceklerdir.

8. BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi, Ara Bölge ve Barış Gücü çalışanları son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabileceklerdir.

9. Son 14 gün içerisinde Birleşik Krallık, Hollanda, Brezilya, Danimarka ve Güney Afrika’da bulunan yalnızca KKTC vatandaşları ve daimi ikametgâhları bulunan kişilerin 14 gün merkez karantinada kalmaları kaydı ile ülkeye girişlerine izin verilmesi uygun verilmiştir.

10. Cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınlarının katılımı ile yapılmasına karar verilmiştir.

11. Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan veya Güney Kıbrıs’ta ikamet edip Kuzey’de çalışan kişiler son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabileceklerdir.

12. Çevrim içi (Online) eğitim uygulamasının olmadığının ilgili okul tarafından belgelenmesi koşuluyla, Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta belirtilen okullarda eğitim gören öğrenciler, son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabileceklerdir.

13. Üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin yoğun bir şekilde adaya getirilmesi Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından planlanmaktadır. Ülkemize gelecek olan öğrencilerin bir kısmının bulaşın yüksek yerlerinden geldiği göz önünde bulundurulduğunda belirtilen karantina koşullarına harfiyen uyulmadığı takdirde ilerleyen zamanda önüne geçilemeyecek bir bulaşa neden olacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Bu nedenle adaya getirilecek öğrencilerin gelecek kişi sayısına göre karantina koşullarının Maliye Bakanlığı tarafından sağlanması öğrencilerin karantinaya alınacağı merkezlerde güvenlik personelinin otel ve yurtlar tarafından sağlanması;öğrencilerin ülkeye girişlerinde son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri, öğrencilerin geldikleri ülkenin karantina uygulamaları kapsamında 10 veya 14 gün karantinada kalmaları ve öğrencilerin ülkeye girişlerinde ve karantina çıkışlarında testlerinin yapılması koşullarının büyük bir titizlikle yerine getirilmesi hayati önem arz etmektedir.

14. Beyarmudu’nda ikamet eden kişilerin Ara bölge ve Üsler Bölgesi’nde hayvancılık ve tarım faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

15. Yukarıdaki durumların haricinde doğabilecek zaruri ihtiyaçların karşılanması ve/veya giderilebilmesi amacıyla İlçe Emniyet Kurulları izin vermekte yetkili olacaktır.