Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakan Ersan Saner Bakanlar Kurulu toplanrısı sonrası alınan kararları açıkladı.
İşte Bakanlar Kurulu kararları:
08 Mart Pazartesi gününden itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.
13 mart 2021 cumartesi 15 mart 2021 pazartesi arasından kismi sokağa çıkma yasağı devam edecek.
10 Mart 2021 tarihinde restoranların dış oturma alanları açılacak
Bireysel sporların başlaması kararı alındı
Taksiciler son 72 saatlik PCR test sonuclarını ibraz ederek Güney Kıbrıs'a saatlik transferler yapılabilecek
Ayrıntılar geliyor...