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İşte Bakanlar Kurulu kararları

05 Mart 2021 Cuma 18:31
İşte Bakanlar Kurulu kararları
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Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakan Ersan Saner Bakanlar Kurulu toplanrısı sonrası alınan kararları açıkladı.

İşte Bakanlar Kurulu kararları:

08 Mart Pazartesi gününden itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

13 mart 2021 cumartesi 15 mart 2021 pazartesi arasından kismi sokağa çıkma yasağı devam edecek.

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Lefke Güzelyurt Mağusa ve İskele ilçelerine bulaş olmaması adina giris çıkışlar denetim altında olacak

10 Mart 2021 tarihinde restoranların dış oturma alanları açılacak

Bireysel sporların başlaması kararı alındı

Taksiciler son 72 saatlik PCR test sonuclarını ibraz ederek Güney Kıbrıs'a saatlik transferler yapılabilecek

Ayrıntılar geliyor...

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