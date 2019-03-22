“istatistik Kurumu Yasa Tasarısı” Komitede Görüşüldü



Lefkoşa, 22 Mart 19 (.) Cumhuriyet Meclisi’nde Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, bugün toplandı. Toplantıda, “İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı” görüşüldü.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, “İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşen Komite, yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında sürdürecek.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’nin toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkanı Armağan Candan, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

Komite toplantısında davetli olarak ise, Başbakanlık ve Devlet Planlama Örgütü’den yetkililer yer aldı.

(GÖZ/HA) FOTOĞRAFLI