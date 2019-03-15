İstatistik kurumu yasa tasarısı komitede

Cumhuriyet Meclisi “Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi” bugünkü toplantısında Veteriner Tıbbi Ürünler Yasası’nı oy birliğiyle kabul etti ve ardından İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşmeye başladı.

CTP Milletvekili Armağan Candan başkanlığında bu sabah 09.00’da toplanan komite, “Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Veteriner Tıbbi Ürünler Yasası’nı oy birliğiyle onayladı.

Komite daha sonra, İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşmeye başladı.

Komite toplantısında, Başbakanlık’tan Erkan Tekeli, Devlet Planlama Örgütü’nden Ayşe Ağaoğlu, İstatistik Dairesi’nden Cemal Egemen ve Personel Dairesi Müdürü Nahide Eraslan davetli olarak yer aldı.

CTP Milletvekili Armağan Candan başkanlığında toplanan komiteye, Başkan Vekili UBP Milletvekili Hasan Taçoy, UBP Milletvekili Ersan Saner, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.