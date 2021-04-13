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İstatistik Kurumu hanehalkı bütçe anketi çalışmalarına başladı

KKTC İstatistik Kurumu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Türel Öksüzoğlu, Kurumun Hanehalkı Bütçe Anketi için gerekli çalışmaları başlattığını açıkladı.

13 Nisan 2021 Salı 17:00
İstatistik Kurumu hanehalkı bütçe anketi çalışmalarına başladı
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KKTC İstatistik Kurumu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Türel Öksüzoğlu, Kurumun Hanehalkı Bütçe Anketi için gerekli çalışmaları başlattığını açıkladı.

Öksüzoğlu yaptığı yazılı açıklamada, KKTC İstatistik Kurumu’nun, Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla Dünya Bankası'nın da teknik desteği ve iş birliğiyle Nisan 2021 tarihinden itibaren Hanehalkı Bütçe Anketi için gerekli çalışmaları başlattığını kaydetti.

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Öksüzoğlu’nun açıklamasında göre, bu doğrultuda, 13 - 15 Nisan tarihlerini kapsayan 08.00-17.00 saatleri arasında, Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonunda anketörlere Hanehalkı Bütçe Anketi eğitimi verilmeye başlandı.

Açıklamada, iki aşamada gerçekleştirilecek Hanehalkı Bütçe Anketi için KKTC genelinde 22 Nisan – 15 Mayıs tarihleri arasında adres güncelleme çalışması yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, 1 Temmuz 2021 – 30 Haziran 2022 tarihlerinde alan uygulaması yapılması hedeflendiği, Ocak 2023 tarihinde Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) sepet güncellemesi planlandığı ifade edildi.

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Son Güncelleme: 13.04.2021 17:07
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