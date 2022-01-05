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İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı

Bir yılda benzinde 87.44, dizelde 96.65, ekmekte yüzde 96.07, bütün tavukta yüzde 87.24, sütte yüzde 81.87 artış oldu

05 Ocak 2022 Çarşamba 10:15
İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyona gösterge kabul edilen Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) 2021 yılında yüzde  46,09 arttı.

İstatistik Kurumu’nun sitesinde yayımladığı bültene göre, aralık ayında tüketici fiyatları yüzde 15.16 artış gösterdi.

ARALIK'TA EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 183.3 İLE OKUL KİTABINDA…

Aralık ayında bir önceki aya göre, endekste kapsanan 669 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 24 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş olurken, en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 183.30 ile okul kitabı (lise), yüzde 103.98 ile salatalık ve yüzde 97.13 kabak gösterildi.

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En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise yüzde 47.65 ile çiçek lahanası, yüzde 27.52 ile maydanoz ve yüzde 22.21 ile domates oldu.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %23.70 Ulaştırma ana grubunda yaşanırken, Lokanta ve Oteller ana grubunda %19.16, Haberleşme ana grubunda %18.25, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %18.10, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %16.77, Eğlence ve Kültür ana grubunda %11.68, Eğitim ana grubunda %9.93, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %9.14, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %7.51, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %6.75, Sağlık ana grubunda %6.75, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %6.43 artış gerçekleşti.

BENZİN BİR YILDA YÜZDE 87.4,  DİZEL YÜZDE 96,7 ARTTI

Öte yandan, Tüketici Fiyatları Endeksi’ne göre, 2021 yılında  Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 58.21, Sağlık ana grubunda yüzde 36.50, nenzin kurşunsuz 95 oktanda yüzde 87.44, dizelde (Eurodizel) yüzde 96.65, 10 kg’lik ev tüpünde yüzde 79.93, elektrik faturasında yüzde 71.45, ekmekte yüzde 96.07, bütün tavukta yüzde 87.24, sütte yüzde 81.87 artış oldu.

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Son Güncelleme: 05.01.2022 11:45
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