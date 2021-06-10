İstatistik Kurumu DAÜ’yü ziyaret eEtti

İstatistik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, ziyarette, iki kurumun çalışmaları konusunda bilgi alışverişi yapıldı.

Öksüzoğlu, ziyarette, konsey toplantısında oy birliğiyle onaylanan Resmi İstatistik Program (RİP) kapsamı hakkında değerlendirmelerde bulunulduğunu ve DAÜ’nün, KKTC’nin istatistik altyapısının oluşmasına katkıda bulunmak istediğini kaydetti.

Öksüzoğlu, İstatistik Konseyi üyesi Doç. Dr. Kamil Sertoğlu’nun da hazır bulunduğu toplantıda, “DAÜ ve KKTC İstatistik Kurumu arasında iş birliği protokolü imzalanması kararı” üretildiğini ifade etti.