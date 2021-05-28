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İstatistik Konseyi ilk toplantısını Pazartesi günü yapacak

28 Mayıs 2021 Cuma 18:15
İstatistik Konseyi ilk toplantısını Pazartesi günü yapacak
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RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMINI HAZIRLAYARAK BAKANLAR KURULU’NA SUNACAK KONSEY’E, BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARI KÖSEOĞLU BAŞKANLIK EDECEK 

KKTC İstatistik Kurumu Yasası tahtında oluşturulan İstatistik Konseyi,  ilk toplantısını pazartesi günü Sayıştay Toplantı salonunda yapacak.

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Resmi İstatistik Programını hazırlayarak Bakanlar Kurulu’na sunacak olan Konsey’e, Başbakanlık Müsteşarı Ömer A. Köseoğlu başkanlık edecek. 

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, pazartesi saat 10.30’ da yapılacak toplantıya Konsey üyesi olarak; Bakanlık müsteşarları yanında İstatistik Kurumu Başkanı, Devlet Planlama Örgütü  Müsteşarı, YÖDAK Başkanı, KKTC Merkez Bankası Başkanı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı, DAÜ’den uzman bir akademisyen, KKTC de en çok üyeye sahip iki sendikanın Başkanları, Kıbrıs Türk Ticaret Odası  Başkanı ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı  katılacak.

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Son Güncelleme: 28.05.2021 20:32
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