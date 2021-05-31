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İstatistik Konseyi ilk toplantısını yaptı

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:15
İstatistik Konseyi ilk toplantısını yaptı
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TOPLANTIDA İSTATİSTİK PROGRAMI REVİZE EDİLEREK OY BİRLİĞİYLE ONAYLANDI

İstatistik Kurumu Yasası tahtında oluşturulan İstatistik Konseyi bugün ilk toplantısını Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu başkanlığında gerçekleştirdi.

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Sayıştay binasındaki toplantıda, hazırlanan İstatistik Programı revize edilerek oy birliğiyle onaylandı.

Köseoğlu toplantının başında yaptığı konuşmada uzun yıllardır bağımsız, AB standartlarında bir İstatistik Kurumu oluşturulması için uzun uğraşlar verildiğini, 2019 yılında İstatistik Kurumu Yasası’nın Meclis’ten geçirildiğini hatırlattı. 

İstatistik Konseyi’nin temel görevlerinden birinin 5 yıllık resmi istatistik raporlarını hazırlamak ve bunların uygulama şekillerini izlemek ve değerlendirmek olduğunu belirten Köseoğlu, bu amaçla ilk toplantının gerçekleştirildiğini söyledi.

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Son Güncelleme: 31.05.2021 19:29
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