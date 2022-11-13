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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan ilk açıklama...

13 Kasım 2022 Pazar 16:13
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan ilk açıklama...

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Caddede panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. CNN Türk canlı yayınına bağlanan DHA muhabiri Hasan Yıldırım, 11 kişinin yaralandığını aktardı. Patlamanın nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Patlamanın nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

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