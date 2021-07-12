İstanbul Teknik Üniversitesi yönetimi Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret etti

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) yönetimi KKTC’ye 3 günlük bir ziyaret gerçekleştirdi.

İTÜ Kuzey Kıbrıs’tan yapılan açıklamaya göre İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent İnanç ve İTÜ-KKTC Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Şebnem Burnaz ile Prof. Dr. Bülent Güloğlu’na ziyaretlerinde İTÜ-KKTC Yönetim Kurulu Başkanı (Rektörü) Prof. Dr. Cumali Kınacı, İTÜ-KKTC Rektör Danışmanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Aslı Çekmiş Kanan ile İTÜ-KKTC Genel Sekreteri Dursun Koç eşlik etti.



Açıklamaya göre üç günlük ziyarette, aralarında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı da olmak üzere 16 makam, kurum/kuruluş ve üniversite ziyaret edildi.