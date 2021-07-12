İstanbul Teknik Üniversitesi yönetimi Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret etti

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) yönetimi KKTC’ye 3 günlük bir ziyaret gerçekleştirdi.
İTÜ Kuzey Kıbrıs’tan yapılan açıklamaya göre İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent İnanç ve İTÜ-KKTC Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Şebnem Burnaz ile Prof. Dr. Bülent Güloğlu’na ziyaretlerinde İTÜ-KKTC Yönetim Kurulu Başkanı (Rektörü) Prof. Dr. Cumali Kınacı, İTÜ-KKTC Rektör Danışmanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Aslı Çekmiş Kanan ile İTÜ-KKTC Genel Sekreteri Dursun Koç eşlik etti.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) yönetimi KKTC’ye 3 günlük bir ziyaret gerçekleştirdi.