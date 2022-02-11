İstanbul Büyükşehir Belediyesi Heyeti, Sadıkoğlu’nu ziyaret etti

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi Kültür-Sanat ve Dış İlişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa’nın da eşlik ettiği görüşmede, İBB ile İskele Belediyesi arasında nasıl bir işbirliği yapılabileceği konusu masaya yatırıldı.

Başkan Sadıkoğlu, görüşmedeki konuşmasında nazik ziyaretlerinden dolayı İBB Mahalli İdareler Koordinatörü Akköse’ye teşekkür etti; Akköse aracılığı ile Anavatan Türkiye’ye selam ve saygılarını iletti.

Koordinatör Akköse ise, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İskele Belediyesi’nin kardeş şehri Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün selamlarını iletti ve belediyeleri ziyaretlerindeki ana amacın belediyelerin imkan ve kabiliyetlerini, durumlarını, borç bütçe gibi verilerini not etmek olduğunu, yapacakları yardımları adil bir şekilde yapmayı amaçladıklarını söyledi.