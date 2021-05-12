İsrail’in saldırıları ülkemizde de tepki topluyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, saldırılara yönelik yaptığı yazılı açıklamada, “İsrail Güvenlik Güçlerinin, kutsal Ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya yönelik devam eden saldırılarını ve orada ibadet eden Filistinli sivil halka güç kullanarak yapmış oldukları müdahaleyi şiddetle kınıyorum” ifadelerine yer verdi ve İsrail’in bu yanlışlıktan derhal vazgeçmesini istedi.

Saldırıları şiddetle kınayan Başbakan Ersan Saner de, Kıbrıs Türk halkının mazlum Filistinlilerin yanında olduğunu belirterek, İsrail saldırısı sonucu şehit olanlara Allah’tan rahmet, Filistin Halkı’na başsağlığı diledi.