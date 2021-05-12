banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıbrıs – İsrail - Türkiye üçgeni
Kıbrıs – İsrail - Türkiye...
Bileklikler ne kadar güvenli!
Bileklikler ne kadar güvenli!
Çocuklara okulu haram etmek
Çocuklara okulu haram etmek
Kişilik meselesi önemli
Kişilik meselesi önemli
banner376

İsrail’in saldırıları ülkemizde de tepki topluyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner Mescid’i Aksa’ya yönelik saldırıları kınadı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 12:00
İsrail’in saldırıları ülkemizde de tepki topluyor
banner337

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, saldırılara yönelik yaptığı yazılı açıklamada, “İsrail Güvenlik Güçlerinin, kutsal Ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya yönelik devam eden saldırılarını ve orada ibadet eden Filistinli sivil halka güç kullanarak yapmış oldukları müdahaleyi şiddetle kınıyorum” ifadelerine yer verdi ve  İsrail’in bu yanlışlıktan derhal vazgeçmesini istedi.

Saldırıları şiddetle kınayan Başbakan Ersan Saner de, Kıbrıs Türk halkının mazlum Filistinlilerin yanında olduğunu belirterek, İsrail saldırısı sonucu şehit olanlara Allah’tan rahmet, Filistin Halkı’na başsağlığı diledi.

banner360
Son Güncelleme: 12.05.2021 12:05
Anahtar Kelimeler:
Israil Filistin Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzcan’dan bayram mesajı
İzcan’dan bayram mesajı
Çakıcı halkın Ramazan Bayramı’nı kutladı
Çakıcı halkın Ramazan Bayramı’nı kutladı
Deniz: “Sağlıkla ve sevgiyle kucaklaşabileceğimiz bayramlara”
Deniz: “Sağlıkla ve sevgiyle kucaklaşabileceğimiz bayramlara”
Çavuşoğlu: “Bayramlar zor zamanda birbirimize destek olmak için fırsat“
Çavuşoğlu: “Bayramlar zor zamanda birbirimize destek olmak için fırsat“
Saner: “Sıkıntılı günler geçecek"
Saner: “Sıkıntılı günler geçecek"
Din Gör-sen’den bayram mesajı
Din Gör-sen’den bayram mesajı
EL-SEN eylem yapıyor
EL-SEN eylem yapıyor
Sennaroğlu bayram nedeniyle mesaj yayınladı
Sennaroğlu bayram nedeniyle mesaj yayınladı
Sibel Tatar “Girişimci Güzel Anne Ödül Töreni”ne katıldı
Sibel Tatar “Girişimci Güzel Anne Ödül Töreni”ne katıldı
Bugün 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü
Bugün 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim