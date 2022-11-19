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İsrail'den Suriye'ye Füze Saldırısı: 4 Asker Yaşamını Yitirdi

19 Kasım 2022 Cumartesi 16:00
İsrail'den Suriye'ye Füze Saldırısı: 4 Asker Yaşamını Yitirdi

Suriye Devlet haber ajansı SANA, İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında dört askerin öldüğünü, birinin de yaralandığını açıkladı. İsrail tarafından konuya ilişkin yorum yapılmadı.

Suriye Devlet haber ajansı SANA'da yer alan haberde, İsrail tarafından yapıldığı belirtilen saldırının sabah 6:30'da düzenlendiği belirtildi. 

Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde, Akdeniz üzerinden Baniyas yönünden orta ve kıyı bölgelerindeki bazı noktaların hedef alındığı kaydedildi. 

Hava savunma sistemlerinin füze saldırısına karşı koyduğu ancak 4 askerin öldüğü ve maddi hasar meydana geldiği belirtildi. 

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Son Güncelleme: 19.11.2022 19:39
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