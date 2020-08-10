İsmihan Yorgancı “toplu Oyunlarım 1” Adlı Kitabını Girne Belediye Başkanı Güngördü\'ye Takdim Etti

Lefkoşa, 10 Ağustos 20 : Dramaturg-Akademisyen İsmihan Yorgancı, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ‘ye, "Toplu Oyunlarım 1" adını verdiği kitabını takdim etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, ziyaret sırasında, İsmihan Yorgancı ’ya teşekkür eden Güngördü, sanatçıya başarılarının devamını diledi.

Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu gençlik ve çocuk ekipleri yönetmeni de olan Yorgancı, kitabı hakkında verdiği bilgide, kitabın içinde sekiz oyun bulunduğunu, oyunların konusunu; kadına şiddet, toplumsal baskı ve Kıbrıs gerçeklerinden hareketle yazdığı oyunların oluşturduğunu kaydetti.



Yorgancı, Dorlion yayınlarından çıkan kitap, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki tüm kitap evlerinden internet üzerinden sipariş edilerek ve Kıbrıs’ta Işık Kitap Evi ile Deniz Plazalardan alınabileceğini belirtti.(AK/FEZ) FOTOĞRAFLI