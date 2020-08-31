İsmet Vehit Güney’in İmzalı Eserleri, Cuma Günü Müzayedeyle Koleksiyonerlerin İlgisine Sunuluyor

Lefkoşa, 31 Ağustos 20 (.): Osman Örek koleksiyonundan seçilmiş İsmet Vehit Güney’in 1952-1960 dönemine ait altı imzalı eser, Rüstem Kitabevi tarafından düzenlenen özel bir müzayedeyle koleksiyonerlerin ilgisine sunulacak.

Rüstem Kitabevi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre üç manzara, iki natürmort ve bir nüden oluşan eserler 4 Eylül Cuma günü saat 19.00’da Rüstem Kitabevi’nin bahçesinde düzenlenecek müzayedeyle koleksiyonerle buluşacak.

Müzayede öncesinde ise İsmet Vehit Güney’in kızı Nilgün Güney ve Osman Örek’in kızı Yeşim Örek Gümüşdağ ile yapılan kısa röportaj- dökümantasyon gösterilecek.



Müzayedeye çıkacak eserler, 3 Eylül Perşembe günü saat 14.00 itibari ile Rüstem Ana galeride sergilenerek, koleksiyonerlerin ziyaretine açılacak.Müzayedeye katılacak kişilerin müzayededen en az iki gün evvel Rüstem Müzayede sorumluları ile iletişime geçip, kayıt yaptırmaları gerekiyor.(ÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI