İsmail Arter’den 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajı

Lefkoşa, 20 Temmuz 19 (.): Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arter mesajında şöyle dedi:

“1974 yılına kadar Kıbrıs Türk toplumunun yaşadığı acı olaylar ve adadaki varlığının tehlikeye girmesi sonucunda Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlük haklarını kullanarak gerçekleştirdiği 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türklerinin can güvenliğinin teminatı olmuştur. “Yurtta sulh cihanda sulh” ilkesini bugün de devam ettirerek ada üzerinde aynı acıların bir daha yaşanmaması gerektiği bilinciyle yaşamaya devam ediyoruz.

Atalarımızın hayatları pahasına bu topraklarda verdiği mücadele bugün her bir yurttaşımıza önemli görevler yüklemektedir. Hem kendi içimizde iyiye güzel ulaşmak için çaba göstermek hem de haklarımızı uluslararası platformda anlatmamız gerekmektedir. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümü olan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle şehitlerimizi saygı ve rahmetle anar, mücahitlerimize ve gazilerimize şükranlarımı sunarım.”

(HA)

