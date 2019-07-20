İsmail Arter’den 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajı

Lefkoşa, 20 Temmuz 19 (.): Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Arter mesajında şöyle dedi:
Atalarımızın hayatları pahasına bu topraklarda verdiği mücadele bugün her bir yurttaşımıza önemli görevler yüklemektedir. Hem kendi içimizde iyiye güzel ulaşmak için çaba göstermek hem de haklarımızı uluslararası platformda anlatmamız gerekmektedir. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümü olan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle şehitlerimizi saygı ve rahmetle anar, mücahitlerimize ve gazilerimize şükranlarımı sunarım.”
(HA)