“İşletmelere Destek Kredisi” uygulamaya girdi

Kredi Garanti Fonu ve Kredi Faiz Destek Fonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Kredi Garanti Fonu garantisi ve Kredi Faiz Destek Fonu faiz destekli söz konusu kredi portföyü;

Yurtiçi mal ve hizmet temini için keşide edilmiş çeklerin ödenmesi,

Hammadde alımı,

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına olan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Personel maaşlarının ödenmesi,

amaçlarıyla gerçek ve tüzel kişi işletmeler tarafından kullanılabilecek.

İlk 6 ayı geri ödemesiz toplam 15 ay vadeli olan kredinin faiz oranı ise yüzde 12 olarak belirlendi. Bu faizin 3 puanlık kısmıysa Kredi Faiz Destek Fonu tarafından karşılanacak.

‘İşletmelere Destek Kredisi’ kapsamında kullanılacak kredilerde, bankalar tarafından faiz dışında herhangi bir komisyon ve benzeri masraf (üçüncü taraflara ödenecekler hariç) alınmayacak, bu krediler pul vergisinden muaf olacak. Söz konusu portföy kapsamında her bir işletmenin kullanabileceği kredi, işletmelerin yıllık cirosunun %10’unu geçmemek üzere, en fazla 4 milyon Türk Lirası olacak.

Mevcut durumda bankacılık sektörü tarafından kullandırılan tüm işletme kredilerinin yaklaşık %10’u büyüklüğünde olan ‘İşletme Destek Kredisi’ portföyü kapsamında en geç 30 Haziran 2020 tarihine kadar kredi kullanılabilecek.

Gerçek ve tüzel kişi işletmelerin, daha detaylı bilgi almak ve krediyi kullanmak üzere çalıştıkları bankalara müracaat etmeleri yeterli olacak.