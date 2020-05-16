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“İşletmelere Destek Kredisi” uygulamaya girdi

Koronavirüs salgınının istihdam ve ödeme sistemine olası etkilerini en az düzeyde tutabilmek ve ekonomik faaliyeti desteklemek amacıyla oluşturulan 1 Milyar TL büyüklüğündeki “İşletmelere Destek Kredisi” portföyü uygulamaya girdi.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 07:00
“İşletmelere Destek Kredisi” uygulamaya girdi
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Kredi Garanti Fonu ve Kredi Faiz Destek Fonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Kredi Garanti Fonu garantisi ve Kredi Faiz Destek Fonu faiz destekli söz konusu kredi portföyü;

  • Yurtiçi mal ve hizmet temini için keşide edilmiş çeklerin ödenmesi,
  • Hammadde alımı,
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına olan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • Personel maaşlarının ödenmesi,

amaçlarıyla gerçek ve tüzel kişi işletmeler tarafından kullanılabilecek.

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İlk 6 ayı geri ödemesiz toplam 15 ay vadeli olan kredinin faiz oranı ise yüzde 12 olarak belirlendi. Bu faizin 3 puanlık kısmıysa Kredi Faiz Destek Fonu tarafından karşılanacak.

İşletmelere Destek Kredisi’ kapsamında kullanılacak kredilerde, bankalar tarafından faiz dışında herhangi bir komisyon ve benzeri masraf (üçüncü taraflara ödenecekler hariç) alınmayacak, bu krediler pul vergisinden  muaf olacak. Söz konusu portföy kapsamında her bir işletmenin kullanabileceği kredi, işletmelerin yıllık cirosunun %10’unu geçmemek üzere, en fazla 4 milyon Türk Lirası olacak.

Mevcut durumda bankacılık sektörü tarafından kullandırılan tüm işletme kredilerinin yaklaşık %10’u büyüklüğünde olan ‘İşletme Destek Kredisi’  portföyü kapsamında en geç 30 Haziran 2020 tarihine kadar kredi kullanılabilecek.

Gerçek ve tüzel kişi işletmelerin, daha detaylı bilgi almak ve krediyi  kullanmak üzere çalıştıkları bankalara müracaat etmeleri yeterli olacak.

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Son Güncelleme: 15.05.2020 21:48
Anahtar Kelimeler:
İşletmelere Destek Kredisi
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