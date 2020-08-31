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“İşletmelere Can Suyu Desteği” Finansal Destek Programına Başvurular Yarın Başlıyor

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ekonomik destek paketinin bir parçası olarak, yiyecek ve içecek hizmetleri sektöründeki şahıs, mikro ve küçük işletmelere yönelik destek programı ''İşletmelere Can Suyu Desteği'' açıldı.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:29
“İşletmelere Can Suyu Desteği” Finansal Destek Programına Başvurular Yarın Başlıyor
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Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ekonomik destek paketinin bir parçası olarak, yiyecek ve içecek hizmetleri sektöründeki şahıs, mikro ve küçük işletmelere yönelik destek programı ''İşletmelere Can Suyu Desteği'' açıldı.

AB Destek Ofisinden verilen bilgiye göre, toplam bütçesi 3 milyon Euro olan bu ilk destek programı, COVID-19 salgınının yarattığı etki sebebiyle yaşanan olası nakit akışı sorunlarının aşılmasına yardımcı olmak için uygun işletmelere 18 bin TL'ye kadar finansal destek sağlayacak.
 
Program, AB’nin finanse ettiği ve Northern Ireland Cooperation Overseas (NI-CO) tarafından yürütülen ''İnovatif Girişimcilik ve Diyalog'' Projesi kapsamında, Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (RES-BİR) iş birliğinde yönetilecek.

3 milyon Euro tutarında bütçeye sahip ilk finansal destek programının, ekonominin yeniden canlandırılmasına destek olması ve normalde kendi ayakları üzerinde durabilecek şahıs, mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmalarını engellemeyi hedefliyor.

Finansal destek programı, KTEZO veya KTTO veya RES-BİR üyesi olan, en fazla beş 5 çalışana sahip (Direktör(ler) dahil) ve başvuru koşullarını yerine getiren tüm şahıs, mikro işletme ve KOBİ'lere açık olacak.

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Başvuru çağrısı 1-16 Eylül tarihleri arasında (Kıbrıs saatiyle 15.00'e kadar) açık olacak ve yalnızca www.isdestek.eu adresinde bulunan online başvuru formu doldurularak yapılan başvurular kabul edilecek. 
 
Program hakkında daha fazla bilgi www.isdestek.eu adresinden elde edilebilecek.

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Son Güncelleme: 31.08.2020 15:48
Anahtar Kelimeler:
KTEZO Veya KTTO
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