İslam Aleminde “üç Aylara” Girildi

PERŞEMBE AKŞAMI REGAİP KANDİLİ… RAMAZAN AYI 24 NİSAN’DA BAŞLAYACAK

ATALAY: “DOSTLUK VE KARDEŞLİK DUYGULARININ PEKİŞMESİNE, İNSANLIĞIN BARIŞ VE HUZURUNA VESİLE OLMASINI CENAB-I HAKK’ TAN NİYAZ EDERİM”

Lefkoşa, 25 Şubat 20 : İslam aleminde Recep, Şaban ve Ramazanı kapsayan manevi yenilenme ve arınma mevsimi üç aylar bugün başladı.

KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, konuyla ilgili açıklamasında, “Üç Aylar” olarak adlandırılan Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan “rahmet, bereket ve mağfiret” mevsimine girildiğini belirtti. Atalay, perşembe gününü cumaya bağlayan gece de üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili’nin idrak edileceğini kaydetti.

REGAİP

Talip Atalay, Regaip’in, “kendisine rağbet edilen şey demek olduğunu ve Recep ayının ilk Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gecenin adı olduğunu kaydetti. Atalay, bu gecenin asırlardır Milletimizce her yıl “Regaip Kandili” adıyla coşkuyla idrak edildiğini dile getirdi.

Atalay, “Üç Aylar”ın ise, Regâip ve Miraç gecelerini içerisinde barındıran Recep ayını; Berâet Gecesi’nin ihya edildiği Şabana ayını ve Kadir Gecesi ile orucun yer aldığı Ramazan ayını barındıran üç aylık bir zaman diliminin ifade edildiğini belirtti.

Atalay sözlerine şöyle devam etti:

“Yüce Allah ‘Ey iman edenler! Hepiniz Allah’a tövbe ediniz ki, kurtuluşa eresiniz’ buyurarak bizleri tövbe etmeye çağırdı. Peygamberimiz (S.A.V.) de ‘Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar reddedilmez, kabul edilir: Recep’in ilk Cuma Gecesi, Şaban’ın on beşinci gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı geceleri. Hadis-i şerifiyle inanlara dua etmeyi öğütlemiştir. Bu gecede samimi bir kalp ile Allah’a açılan ellerin boş çevrilmeyeceğine inanarak, yürekten yapılan tövbelerin kabul olunacağı bilinciyle bu kutsal zaman dilimlerinden yararlanmaya gayret etmek ve Allah’ın rızasını kazanmak hedefimiz olmalıdır.

Regâip Gecesi’nin ve üç ayların feyz ve bereketinden en iyi şekilde faydalanabilmek için öncelikle fiil ve davranışlarımızı gözden geçirelim. Regaip, Miraç, Beraat Kandili ve Kadir Gecesi’yle bezenmiş bu gün ve geceleri; oruçla, namazla, sadaka ve zekâtlarla süslemeye gayret edelim. Bol bol tövbe ve dua edelim. Kur’an-ı Kerim okuyalım veya camilere giderek okunan Kur’an-ı Kerimi dinleyelim. Kendimiz, ailemiz, milletimiz, tüm din kardeşlerimiz ve insanlık için hayır ve güzellikler içeren dualar edelim. Fakirleri, yetimleri ve kimsesizleri gözetelim, ihtiyaçlarını gidermek için çaba sarf edelim. Darda ve zorda kalanlara maddi manevi destek olalım, yardımımızı esirgemeyelim. Anne-baba ve büyüklerimizin gönüllerini alarak, bizler için hayır dua etmelerine vesile olalım. Yapılan hiçbir iyiliğin Allah katında karşılıksız kalmayacağının bilinciyle çok daha fazla iyilik yapmak için uğraşalım”.

Atalay, halkın, milletin ve İslam aleminin, bugün başlayan üç aylarını ve perşembe akşamı idrak edilecek Regaip Kandili’ni kutlayarak, dostluk ve kardeşlik duygularının pekişmesine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Hakk’ tan niyaz etti.

(HUR/FEZ)