İskân Dairesi Bir Malul Gazi’nin Daha Huzurunu Kaçırdı!

(03-12-2022…MHA)

Malul Gazi Emir Özerkman, “Ne devredilir, ne kiralanır” cevabını aldığı evin kiralandığını duyunca şok yaşadı.

Özerkman evi ile bitişik olan, öncesinde Birleşmiş Milletler’in kullanımında bulunan ve İskân Dairesi’nin kendisine “Ne devredilir ne kiralanır” denilen boş evin bir başkasına kiralandığını duyunca şok yaşadı.

Avlusunun bitişik olduğu ve bahçesi olmadığından dolayı evin giriş çıkışını diğer evin avlusundan sağladığını bu sebeple diğer evi de kiralamak isteyen Özerkman, İskân Dairesi’nden “Ne devredilir, ne kiralanır” cevabı almıştı.



İlk olarak kiralanmaz cevabı alan Özerkman, sebebinin hali hazırda evi olduğunu öğrenince oğlu adına başvurmak istedi ve İskân Dairesi ile görüşerek başvurusunu gerçekleştirdiğini fakat sonrasında ne arayanın ne de soranın olmadığını söyledi.



Evin hem yaptıkları başvuru hem de evlerinin bitişiğinde olması nedeniyle avlunun bakımını ve temizliğini yaptıklarını, ağaç yetiştirdiklerini kaydeden Özerkman, evin bir anda kiralandığını öğrenmesi ile yaşadığı şaşkınlığı dile getiren Özerkman, “Bu işte usulsüzlük var!” dedi.

Kendilerinin yıllardır beklediğini kaydeden Özerkman, Komisyon dâhil kimsenin kontrole dahi gelmediğini ve bu evin el altından kiralandığını düşünüyor. Özerkman üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi; “Evimizin girişi diğer evin bahçesinden bu sebeple evimize girip çıkamaz olduk. Dilekçemde malul gazi olduğumu belirttim. Sırası geldiğinde saygıyla eğileceklerini söylüyorlar, bu mudur saygı? Bu iş benim uykularımı kaçırdı, huzursuzum. Üstelik yetiştirdiğimiz ağaçlar en az 20 yıllık, ne günahı var o ağaçların?” (MHA)