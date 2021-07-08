İskele’deki iş yerilerinde ‘korona’ denetimleri sürüyor

Son günlerde artış gösteren ve ülkemizde de görülen Delta varyantının ardından denetimleri sıklaştırma kararı alan İlçe Emniyet Kurulu, kurallara uymayan işletmelere kapatma dahil yasal tüm işlemlerin başlatılacağını açıkladı. Denetimlerde Pandemi kurallarının yanı sıra işyeri açma ve çalıştırma izin belgeleri, geçerlilik süreleri, is yerlerinde çalışanların sağlık karneleri ile kullanılan ürünlerin son kullanım ve imal tarihleri de kontrol ediliyor. 7 Temmuz’da başlayan denetimlerde iki iş yerine son ihbar verilirken, eksik unsurları bulunan diğer iş yerlerine ise 10 gün süre verildi.

İB ZABITA BİRİMİ, İSKELE POLİS MÜDÜRLÜĞÜ VE KAYMAKAMLIK İŞBİRLİĞİ YAPTI

İskele’de bulunan bar, restoran, meyhane, kafe, kahvehane, berber, kuaför ve market gibi insanların günlük olarak gittiği mekânlar denetime tabii tutulmaya devam ediyorlar. İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu başkanlığında toplanan ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile diğer yetkililerin katıldığı İskele İlçe Emniyet Kurulu’nun 6 Temmuz’daki toplantısında alınan ‘pandemi’ kararları uygulama konuldu. İskele Belediyesi Zabıta Birimi, iskele Kaymakamlığı ve İskele Polis Müdürlüğü ekipleri dün (7 Temmuz) söz konusu mekânlarda en yoğun saatlerde denetim gerçekleştirdi.

Bar, restoran, meyhane, kafe ve kahvehanelerde; 2 metre mesafe kuralı, çalışan personelin maske kullanımı, girişlerde ateş ölçülüp ölçülmediği, nargile kullanımında hijyene dikkat edilip edilmediği ve girişlerde dezenfektan olup olmadığı kontrol ediliyor

Berber ve kuaförlerde ise maske kullanımı, koltuk mesafesinin 2 mt olması, mekanın büyüklüğüne göre müşteri sayısının belirlenmesi, müşterilerin kayıt altında tutulması ile girişlerde bulunması zorunlu olan ateş ölçer ve dezenfektana dikkat ediliyor

Marketlerde de maskesiz giriş yapılmaması, mesafe kuralına uyulması, büyük marketlerde kapıda güvenliğin olması ve içerideki kişi sayısına göre müşteri alınması ile ateş ölçer ve dezenfektan en önemli kıstas. İskele İlçe Emniyet Kurulu tarafından alınan kararlar ışığında denetimlerini gerçekleştiren İskele Belediyesi Zabıta Birimi, İskele Kaymakamlığı ve İskele Polis Müdürlüğü ekipleri de işletmelere göz açtırmıyor.

KURALLARA UYMAYAN İŞLETMELERE KAPATMA DAHİL YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Dün (7 Temmuz) başlayan ve belirli günlerde devam edecek denetimlerde yalnızca pandemi kuralları olan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edilmiyor. Denetimlerde ayrıca, işyeri açma ve çalıştırma izin belgeleri, geçerlilik süreleri, is yerlerinde çalışanların sağlık karneleri ile kullanılan ürünlerin son kullanım ve imal tarihleri de kontrol ediliyor.Ülkemizde delta varyantının görülmesiyle birlikte artan vakalara dikkat çekilen denetimlerde, işletmelere ciddi uyarılar yapılıyor. Dün gerçekleşen ve devamı gelecek olan denetimlerde iki iş yerine son ihbar verilirken, eksik unsurları bulunan diğer iş yerlerine ise 10 gün süre verildi. İskele İlçe Emniyet Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde kurallara uymayanlar hakkında işyeri kapatma dahil yasal işlemler başlatılabilecek.