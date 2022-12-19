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İskele’de uygunsuz şekilde muhafaza edilen domuz ve sığır etiyle karides ve somon tespit edildi

19 Aralık 2022 Pazartesi 15:51
İskele’de uygunsuz şekilde muhafaza edilen domuz ve sığır etiyle karides ve somon tespit edildi

İskele Sanayi bölgesinde bir soğuk hava deposunda uygunsuz şekilde muhafaza edilen domuz ve sığır karkası ile karides ve somon balığı tespit edildiği açıklandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Veteriner Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi’ne bugün yapılan ihbar üzerine İskele Kaza Veteriner Dairesi, İskele Belediyesi ve İskele Polis Müdürlüğü ekipleri, İskele Sanayi Bölgesinde Y. T.’ye ait bir soğuk hava deposunda uygunsuz ortamda kesim öncesi ve sonrası kontrolü yapılmamış 20 domuz karkası, bir tosun karkası, 20 kilogram karides, muhtelif karkas parçaları ve 100 kilogram somon balığı muhafaza edildiği tespit etti.

Domuz ve sığır karkası İskele Belediye ekipleri tarafından gömülerek imha edilirken, bahse konu şahsa mevzuat uyarınca idari ceza kesildi.

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