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İskele’de tüm işletmeler denetlenecek

İskele İlçe Emniyet Kurulu, “Corona/Covid -19 Virüs” ile mücadele konusunda yeni kararlar üretti.

25 Aralık 2020 Cuma 11:30
İskele’de tüm işletmeler denetlenecek
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İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu başkanlığında, İskele Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen İlçe Emniyet Kurulu toplantısında alınan kararlar şöyle:

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“26 ve 27 Aralık 2020 tarihlerinde Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi-Kaymakamlık – İskele Polis Müdürlüğü ve İskele Belediyesi tarafından oluşturulan ekiplerle işletmelerin Covid-19 Virüs tedbirlerine yönelik denetlemeler yapılması.

Covid-19 Virüs vaka ve temaslıları ile ilgili Temel Sağlık Hizmetleri Dairesinden düzenli olarak vakaların İlçe Emniyet Kuruluna bildirilmesinin istenmesi.

Daha önce Covid-19 Virüs tedbirleri ilgili denetimin yapılıp uyarı yapılan ve tedbirlere uymayan işletmelere yapılacak denetimde ceza uygulanması.”

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Anahtar Kelimeler:
Iskele Denetimler
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