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İskele’de şehitleri anma gecesi düzenlendi

22 Aralık 2022 Perşembe 20:33
İskele’de şehitleri anma gecesi düzenlendi

Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısı ile İskele’de anma gecesi düzenlendi.

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gecede, İskele Evkaf TMK Okul korosu, Bekirpaşa Lisesi ve İskele Evkaf TMK oratoryoları sahne aldı, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Şehit İlker Karter İlkokulu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu ve İskele Ticaret Lisesinden öğrenciler şiir okudu.

Gecenin açılış konuşmasında İskele Belediyesi Kültür, Sanat ve Dış ilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa, Aralık 1963 tarihinin, Kıbrıs Türkleri için unutulması mümkün olmayan, insanlık dışı ve dünya tarihine kara bir leke olarak yazılan bir tarih olduğunu söyledi.

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