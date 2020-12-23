İskele’de Larnaka Şehitler anıtı önünde tören düzenlendi

Larnaka Şehitler anıtı önünde yer alan tören saygı duruşu, saygı atışı ve ardından da İstiklal marşının okunmasıyla başladı.Daha sonra protokol sırasına göre çelenkler Larnaka Şehitler anıtına konuldu.

Tören de günün anlam ve önemine ilişkin ilk konuşmayı yapan İskele Mücahitler Derneğinden Ali Abdurrahmanoğlu da Larnaka halkının Rumların ENOSİS hayaline karşı kahramanca mücadele ettiğini ve bu uğurda 173 şehit ve kayıplar verdiğini anlattı.

Tören bölge okul öğrencilerinin okuduğu şiirlerle devam etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Rumların 21 Aralık 1963 yılında, Kıbrıslı Türklere yönelik olarak başlattığı silahlı saldırılara karşı Larnaka Sancağına bağlı 43 köyde görevlendirilen mücahit askerlerin kahramanca direnerek mücadele ettiğini anımsattı.

Sadıkoğlu “Hatırlanacağı üzere; Rumların 21 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs Türkleri’ne yönelik başlattığı silahlı saldırılara karşı, Larnaka Sancağı’mıza bağlı 43 köyümüzde yaşayan yaşlı, kadın ve çocuk çok sayıda vatandaşımız saldırılar karşısında ne yazık ki göç etmek zorunda bırakıldılar, büyük bir zulüm ile karşı karşıya kaldılar, ama mücadelelerinden asla vazgeçmediler” dedi

Rumların Kıbrıslı Türklere uyguladığı, etnik yok etme politikasının en acı olayının Larnaka’da gerçekleştirilen “Kayıp Otobüs” olayı olduğunu hatırlatan Sadıkoğlu, milli mücadele yıllarında şehit düşenleri rahmet ve saygıyla andıklarını ifade ederek konuşmasını tamamladı.

Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ise Kıbrıs Türk halkının bugünlere büyük mücadeleler veren kahraman gaziler ve şehitler sayesinde geldiğini anlattı. Töre, “aç susuz ve çaresiz kaldık… Acılar gördük şehitler verdik ancak yılmadık milli ve manevi değerlere sahip çıkarak Kıbrıs Türklüğünü yaşatmaya devam ettik ”dedi. Zorlu Töre, Birleşik Kıbrıs adı altında KKTC’nin sonlandırılması ve Türk ordusunun adadan ayrılması için yoğun çabalar verildiğini ancak devletten ve bağımsızlıktan asla taviz verilmeyeceğini söyledi.

Larnaka Şehitleri’ni anma töreni okunan dua ile sona erdi.